Казахстанских педагогов подготовят к дистанционному обучению

Их научат работать с образовательными платформами, виртуальной учительской, а также организовывать работу с учениками и их родителями в дистанционном формате.

В Казахстане стартует бесплатный онлайн-курс для педагогов «Учусь учить дистанционно». На этих курсах особое внимание уделят практическим навыкам работы с интернет-сервисами, навыкам планирования и трансляции онлайн-уроков, работы в виртуальной учительской. Возможность пройти онлайн-курс бесплатно до конца 2020 года есть у каждого преподавателя страны. Также прослушать онлайн-курс смогут студенты педагогических специальностей высших учебных заведений, передает Sputnik.

Кроме того, педагогов обучат способам организации работы со школьниками и их родителями на казахстанских образовательных платформах, а также методике преподавания в дистанционном формате и оценивания знаний в новых условиях обучения.

Курс будет проходить в асинхронном формате, что позволит участникам выбирать самостоятельно время и темп занятий. При построении курса были учтены результаты исследования, проведенного в форме онлайн-опроса более 18 тысяч руководителей и учителей школ, а также итоги наблюдения более 300 онлайн-уроков в четвертой четверти прошлого учебного года.

Напомним, казахстанские школьники начнут новый учебный год в дистанционном формате. Такое решение приняли в министерстве образования и науки, исходя из эпидемиологической ситуации.