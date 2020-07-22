В Казахстане создадут онлайн-платформу для торговли отечественными стройматериалами

Это позволит снизить их стоимость и обеспечит прозрачность рынка.

Казахстан намерен сократить объемы ввозимых из-за рубежа строительных материалов на 23%. О развитии казахстанского содержания в отрасли на заседании правительства доложил министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов. По его словам, в настоящее время реализуется 33 новых проекта для удовлетворения потребностей рынка. В результате планируется сократить долю импорта и увеличить использование отечественной продукции в жилищном строительстве на 90%, передает Kazakh-tv.kz.

«В этом году мы планируем запустить восемь импортозамещающих проектов по производству пяти видов стройматериалов с объемом производства на 103 млрд тг, что позволит снизить долю импорта на внутреннем рынке в среднем на 15%», — сказал Бейбут Атамкулов.

Кроме того, по словам министра, планируется реализовать проекты по производству теплоизоляционных материалов, керамических огнеупорных кирпичей, сантехники. Их производство составит 61 млрд. тенге, что способствует сокращению доли импорта этих видов строительных материалов еще на 8%.

Наряду с этим, в целях снижения стоимости продукции рассматривается создание специальной площадки по онлайн-торговле отечественными строительными материалами.

«Это позволит снизить стоимость материалов на 15% и обеспечит прозрачность рынка строительных материалов. При поддержке государства онлайн-площадка предоставит возможность реализовать строительные материалы по фиксированной стоимости», — сказал глава профильного ведомства.