Детям из малообеспеченных семей предоставят компьютеры

В Управлении образования Нур-Султана рассказали о подготовке к новому учебному году

Руководитель столичного управления образования Шолпан Кадырова рассказала о процессе подготовки школ города к дистанционному формату обучения осенью. По ее словам, для дистанционного обучения важно, чтобы учителя и ученики были обеспечены компьютерами и интернетом, передает Sputnik.

«Проведен мониторинг потребности в компьютерной технике у педагогов и учащихся, в связи с чем запланирован закуп компьютеров. В обязательном порядке будут обеспечены компьютерами и интернетом учащиеся из социально-уязвимых семей», — сообщила глава управления.

Шолпан Кадырова отметила, что параллельно ведется работа по обеспечению учащихся учебниками в новом учебном году. Обеспеченность учебниками составит 100%. Кроме этого, с августа 9 958 педагогов организаций образования будут обучаться на онлайн-курсе «Учусь учить дистанционно», разработанном Центром педагогического мастерства АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы».