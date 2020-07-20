Главный санврач прокомментировала жалобы казахстанцев, которым запрещают пользоваться мобильными устройствами в стационарах.

Айжан Есмагамбетова, главный государственный санитарный врач РК, прокомментировала информацию о том, что пациентам с коронавирусом не разрешается пользоваться мобильными телефонами в больницах. По ее словам, пациенты могут звонить родным, не разрешено только делать фото и снимать видео.

Напомним, на прошлой неделе стало известно о том, что в ЗКО казахстанцы, госпитализированные с диагнозом Covid-19, оказались лишены возможности связаться со своими близкими из-за того, что телефоны оказались под запретом. Представители областного управления здравоохранения в качестве причины назвали высокую вероятность инфицирования, учитывая, что мобильные устройства не проходят дезинфекцию.

Айжан Есмагамбетова заметила, что стало поступать много вопросов касательно использования мобильных телефонов пациентами с коронавирусной инфекцией. Она указала, что постановление о запрете пользования мобильными телефонами, часами и наручными украшениями касалось врачей, работающих в «грязной зоне».

«Для пациентов нет запрета на использование мобильных телефонов, но есть запрет на аудио-, фото- и видеосъемку в больницах. В период пандемии очень часто распространяются видеозаписи из стационаров, на которых запечатлены больные. К сожалению, зачастую видеосъемка ведется без разрешения самих больных. Таким образом, нарушается право каждого гражданина на неприкосновенность частной жизни. А запрет на запись аудио, видео- и фотосъемку никак не сказывается на возможности связи пациентов с родственниками и близкими», — написала главный санврач на своей странице в Facebook.

Кроме того, она посетовала, что видеозаписи могут быть использованы в качестве инструмента давления на медицинских работников, поскольку некоторые больные не согласны с лечением согласно утвержденному протоколу.

«Давление на врачей и медсестер оказывают путем осуществления видеозаписи процедур», — заявила Айжан Есмагамбетова.