У пациентов с коронавирусом забирают телефоны

В минздраве объяснили причины.

У пациентов с коронавирусной инфекцией забирают телефоны в некоторых стационарах, из-за чего их родственники стали публиковать жалобы в соцсетях о невозможности дозвониться до близких. В управлении здравоохранения ЗКО рассказали о причинах такой ситуации.

Основной причиной в ведомстве назвали тот факт, что мобильные телефоны могут являться одним из источников инфицирования Covid-19.

«Телефон — не главный источник заражения, но один из наиболее возможных в условиях стационара. Его практически никто не обрабатывает антисептиком. Вместе с тем, вирус оседает на вещах, которые вы чаще всего держите в руках. Поэтому сейчас главное правило для всех — строгое соблюдение санитарных норм», — заявили представители областного управления здравоохранения.