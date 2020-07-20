В МОН РК рассказали, как подать заявление на грант онлайн

Со всей процедурой абитуриенты могут ознакомиться в видео-ролике.

Министерство образования и науки РК на своей странице в Facebook опубликовало видео-инструкцию о том, как подать заявление на участие в конкурсе по присуждению образовательного гранта. Процедура осуществляется на портале электронного правительства. За несовершеннолетних абитуриентов документы подают родители или опекуны.

Напомним — недавно стало известно о том, что в новом учебном году школьники и студенты «пойдут» учиться дистанционно. Связано это с эпидемиологической ситуацией в стране.