В Мининформе назначили нового вице-министра

Новым заместителем Аиды Балаевой стал 30-летний Асхат Оралов, до этого занимавший должность замакима Павлодарской области.

Постановлением правительства Асхат Оралов назначен на должность вице-министра информации и общественного развития Казахстана. Напомним, в начале мая этого года должность министра информации и общественного развития заняла Аида Балаева. В июне посты вице-министров покинули Данияр Есин и Габидулла Оспанкулов. Новыми вице-министрами информации и общественного развития стали Кемелбек Ойшыбаев и Болат Тлепов, передает Sputnik.

Асхат Оралов родился в 1990 году в Павлодарской области. Окончил Евразийский национальный университет имени Гумилева, Московский государственный университет международных отношений МИД РФ. Трудовую деятельность начал в 2011 году главным специалистом отдела по работе с молодежными организациями департамента социально-воспитательной работы ЕНУ. В 2013–2016 годы был старшим специалистом отдела протокола ЕНУ. С 2014 по 2016 год — первый заместитель председателя филиала «Нұр» партии Nur Otan. 2016–2017 годы — исполняющий обязанности руководителя ГУ «Управление по вопросам молодежной политики Астаны». 2017–2018 годы — руководитель ГУ «Управление по вопросам молодежной политики Астаны». С января по август 2018 года — директор департамента молодежной политики министерства по делам религий и гражданского общества Казахстана. С августа 2018 по апрель 2019 года работал заместителем председателя комитета по делам молодежи и семьи министерства общественного развития. С апреля 2019-го по настоящее время занимал должность заместителя акима Павлодарской области.