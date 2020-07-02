Мобильное приложение по оплате налогов для малого бизнеса разрабатывают в Казахстане

Исполняющий обязанности министра финансов Берик Шолпанкулов рассказал о мерах по развитию безналичных платежей.

В Казахстане работают над тем, чтобы упростить оплату налогов для малого бизнеса. Разрабатывается мобильное приложение для самозанятых лиц и субъектов микро- и малого бизнеса по оплате налогов. Расширяются сервисы по безналичной уплате налогов и оповещению через push-уведомления. Об этом рассказал исполняющий обязанности министра финансов Берик Шолпанкулов на заседании правительства, передает Sputnik.

С 1 января 2019 года все плательщики НДС переведены на обязательную выписку электронных счетов-фактур, напомнил он. По данным спикера, от пользователей информационной системы «Электронные счета-фактуры» дополнительно поступило 290,2 миллиарда тенге. По итогам 2020 года ожидаются дополнительные поступления около 140 миллиардов тенге.

В настоящее время правительство реализует план мероприятий по противодействию теневой экономике на 2019–2021 годы. Среди основных направлений — цифровизация налогового и таможенного администрирования, развитие безналичного расчета, противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и совершенствование законодательства.