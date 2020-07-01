Уровень цифровой грамотности населения достиг 82%

Цифровизация бизнеса и отраслей экономики повлечет за собой увеличение спроса на высококвалифицированные IT-кадры.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев на заседании правительства сделал доклад о работе, проводимой по развитию человеческого капитала. В государственной программе «Цифровой Казахстан» развитие человеческого капитала определено одним из пяти важных направлений. В целом, человеческий капитал оказывает большое влияние на развитие экономики страны. На сегодняшний день уровень цифровой грамотности населения страны составляет 82,1%, передает Pm.kz.

«В целом, благодаря развитию человеческого капитала в ИТ-сфере общий экономический эффект от цифровизации составил 802,5 млрд тенге. Создано более 120 тысяч рабочих мест в различных отраслях. В отечественные стартапы привлечено около 38 млрд инвестиций. Есть хорошие достижения в международных рейтингах. Эта работа будет продолжена и дальше», — сообщил Аскар Жумагалиев.

В рамках исполнения поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева в госпрограмму вносятся изменения. В частности, особое внимание будет уделено цифровизации бизнеса и отраслей экономики, что повлечет за собой увеличение спроса на высококвалифицированные IT-кадры. Уже сегодня ежегодная потребность в них составляет более 30 тыс. человек.

«Сегодня дети учатся информатике с 1 класса, а с 3-4 класса — основам программирования. По стране увеличивается количество IT-лабораторий и классов робототехники. Другими словами, подготовка цифровых специалистов, отвечающих современным требованиям, начинается со школьной парты. Это очень радует», — сказал А. Жумагалиев.

На сегодняшний день в стране имеются два специализированных вуза по подготовке ИТ-специалистов. Они разрабатывают учебные программы совместно с ведущими международными партнерами. Также создан пул 10 лучших вузов. Они также подготовили свои учебные программы совместно с международными университетами. Кроме того, идет подготовка высококвалифицированных ИКТ-специалистов, которые в перспективе покроют дефицит middle и senior кадров в индустрии. Сегодня их готовят инновационные школы программирования Alem и QWANT. Эффективность таких школ доказана в международной практике, поэтому МЦРИАП предлагает увеличить подобные ИТ-школы в Алматы, Караганде и Шымкенте.

В рамках повышения цифровой грамотности Министерство совместно с местными исполнительными органами провели курсы цифровой грамотности, использования электронного правительства, электронной коммерции и информационной безопасности. В результате, за два года на курсах цифровой грамотности было обучено более 1,2 млн человек. В этом году планируется обучить более 400 тыс. граждан. Сейчас в связи с пандемией курсы цифровой грамотности проводятся онлайн. Кроме того, проведена масштабная работа по повышению цифровой грамотности среди профессиональных кадров. За два года обучено около 1,2 млн специалистов. Основной целью работы является повышение производительности труда до 50% и улучшение качества работы.

Для достижения соответствующих результатов работа по подготовке профессиональных кадров с цифровыми навыками и повышению цифровой грамотности среди населения будет продолжена. В этом направлении до 2025 года будет подготовлено 1,8 млн сотрудников с IT-навыками и 370 тыс. высококвалифицированных специалистов. Ожидается, что к 2025 году уровень цифровой грамотности достигнет 87%.