Пандемия положительно сказалась на развитии электронной торговли в РК

К 2025 году доля e-commerce от розничного товарооборота достигнет 10%.

В период технологического развития в мире особое место занимают безналичные платежи и электронная торговля. На конец 2019 года объем мирового рынка e-commerce достиг 3,5 трлн долл. Непосредственно в РК развитие этого направления получило популярность не так давно. Сейчас электронная торговля является одним из приоритетных направлений экономики Казахстана, которое способствует переходу к безналичным платежам, снижению объемов теневой торговли и общему росту предпринимательства. Так, в 2019 году общий объем рынка электронной торговли РК достиг 702 млрд тг, увеличившись в 1,8 раза по сравнению с 2018-м, а доля от общего объема розничной торговли составила 3,7% (в 2018 году — 2,9%), передает Finprom.kz.

Непосредственно на внутреннем рынке в 2019 году объем розничной торговли через интернет достиг 206,3 млрд тг — на 42,6% больше, чем в предыдущем году. Доля в общем объеме розничной торговли увеличилась с 1,4% в 2018 году до 1,8% — в 2019-м. В свою очередь, объем оптовой торговли через интернет составил 108,6 млрд тг.

Несмотря на значительный рост электронной торговли в последние годы, Казахстан значительно уступает передовым странам. К примеру, в Китае доля электронной торговли составляет 23,7%, в ЕС — 14,8%, в США — 10,8%, в Южной Корее — 7,2%. В РК к 2025 году планируется увеличить долю электронной торговли от розничного товарооборота до 10%.

Пандемия Covid-19 положительно сказалась на развитии электронной торговли. Введение карантина способствовало увеличению популярности онлайн-покупок и проведения тех или иных платежных операций посредством интернета. За январь–апрель 2020 года объем безналичных операций в стране увеличился более чем в 2,5 раза и составил 7,4 трлн тг (в 2019-м — 2,8 трлн тг). При этом пять лет назад объем безналичных платежей составлял всего 234,3 млрд тг.

Кроме того, на развитие безналичных платежей значительно повлияли налаживание инфраструктуры торговых POS-терминалов, выход на рынки Казахстана Apple Pay и Samsung Pay, стимулирование банками клиентов через бонусы и кешбэки, а также активное использование безналичных способов оплаты проезда во всех видах общественного транспорта.