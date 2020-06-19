Скорость мобильного интернета в Казахстане ниже, чем в Сирии и Гондурасе

Мобильным интернетом пользуются 78 из 100 жителей страны.

К началу июня текущего года в Казахстане насчитывалось 24 млн абонентов сотовой связи, что на 5,6% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года (25,5 млн абонентов). При этом численность абонентов сотовой связи, имеющих доступ к интернету, увеличилась за год на 0,6% и составила 14,5 млн единиц. Их доля от общего количества абонентов сотовой связи увеличилась с 56,5% в 2019 году до 60,2% — в 2020 году. При этом пять лет назад показатель составлял всего 34,6%. Такие данные приводит в своем отчете Finprom.kz.

Аналогичная динамика наблюдается и по плотности абонентов. Так, на 100 человек в РК приходится 129 абонентов сотовой связи — на 6,5% меньше, чем годом ранее. Тем временем плотность абонентов сотовой связи, имеющих доступ к интернету, осталась на уровне прошлого года — 78 единиц на сто человек.

«В последние годы мобильный интернет набирает все большую популярность. Однако, несмотря на значительный рост числа пользователей, скорость мобильного интернета в РК находится на довольно низком уровне по сравнению со многими другими странами. Так, в рейтинге стран мира по скорости мобильного интернета в мае 2020 года Казахстан занял 96-е место из 138, уступив при этом таким странам, как Перу, Сирия, Кения, Гондурас и другие. Самая высокая скорость интернета наблюдается в Южной Корее, ОАЭ, Китае, Катаре и Нидерландах», — заявили авторы отчета.

Напомним, ранее свой рейтинг скорости проводного и мобильного интернета представила ирландская компания Ookla. Согласно этим данным, в рейтинге по скорости мобильного интернета Казахстан находится на 102 месте со скоростью 17,45 Мбит/с.