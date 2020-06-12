Казахстан принял участие в обсуждении дорожной карты цифрового сотрудничества в рамках ООН

Она охватывает такие вопросы, как цифровая связь, цифровая инклюзия, права человека, искусственный интеллект, доверие и безопасность.

11 июня генеральный секретарь ООН А. Гутерриш презентовал дорожную карту цифрового сотрудничества, разработанную в ходе тематических дискуссий, посвященных влиянию быстрых технологических изменений на достижение целей и задач в области устойчивого развития. Дорожная карта направлена на осуществление рекомендаций группы высокого уровня генерального секретаря ООН по цифровому сотрудничеству и охватывает такие вопросы, как цифровая связь, цифровая инклюзия, права человека, искусственный интеллект, доверие и безопасность. В рамках презентации дорожной карты офис специального советника генерального секретаря ООН организовал серию совещаний и мероприятий, направленных на обсуждение вопросов укрепления цифрового сотрудничества во всех основных областях использования цифровых технологий, изложенных в документе.

В период с 11 по 17 июня текущего года проходит ряд онлайн-мероприятий по обсуждению реализации дорожной карты. Принимая во внимание активное участие Казахстана в вопросах цифрового сотрудничества, заместитель генерального секретаря ООН/специальный советник по вопросам цифрового сотрудничества Ф. Хохшильд пригласил Казахстан принять участие в обсуждении группы высокого уровня. Обсуждение прошло по теме «Современное состояние цифрового мира и дорожная карта по цифровому сотрудничеству». Ф. Хохшильд отметил плодотворную работу форума Digital Almaty 2020, а также большой прогресс, достигнутый Казахстаном в обеспечении населения интернетом и росте цифровой грамотности.

Участниками онлайн-мероприятия стали Антониу Гутерриш, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций; Симонетта Соммаруга, президент Швейцарии; Юлиус Маада Био, Президент Сьерра-Леоне; Клаус Шваб, исполнительный председатель Всемирного экономического форума; Сэр Тим Бернерс-Ли, основатель Всемирной паутины и директор-основатель Фонда интернета; Аджай Банга, главный исполнительный директор Mastercard и заместитель председателя Международной торговой палаты. От Казахстана перед рисутствующими выступил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев. Участие в данном мероприятии прошло при поддержке АО «Холдинг «Зерде».

«Недавние события, связанные с Covid-19, еще раз напомнили, что мы живем в тесно связанном мире. Только совместные усилия позволят найти выход из этой ситуации. Нынешнее состояние продемонстрировало важность цифрового подхода по умолчанию. Реализованные проекты в рамках госпрограммы „Цифровой Казахстан“ позволили нам приспособиться к новым реалиям», — отметил Аскар Жумагалиев.

Министр обратил внимание, что сегодня Казахстан является одной их стран с самым доступным интернетом, и в 2021 году в планах достичь показателя 99,3%. Уровень цифровой грамотности в стране составляет около 83%. Кроме того, 82% государственных услуг предоставляются гражданам в режиме онлайн. По этому показателю страна стремится достичь 90% к концу 2020 года.

Аскар Жумагалиев отметил, что во время пандемии местные ИТ-компании создали десятки новых ИТ-решений в сфере образования, здравоохранения, общественных услуг и др. Государственные служащие смогли перейти на удаленную работу. Министр подчеркнул важность развития цифровых технологий и их дальнейшее усовершенствование — внедрение ИИ, аналитики данных и многих других аспектов.

«Что касается дорожной карты для цифрового сотрудничества, мы поддерживаем такие инициативы, как назначение технического посланника, создание консультативного органа по искусственному интеллекту и Альянс цифровых общественных благ. Мы также рады видеть, что дорожная карта поощряет многосторонние цифровые партнерства. Кроме того, одним из соответствующих примеров цифрового сотрудничества является проект GIGA. Казахстан привержен достижению ЦУР (целей в области устойчивого развития). Мы готовы внести свой вклад в реализацию принципа глобальной связи», — заявил Жумагалиев.