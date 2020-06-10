«Цифровые» волонтеры помогут казахстанцам получать электронные госуслуги

Они подскажут, как зарегистрироваться в базе мобильных граждан, получить ЭЦП или забронировать очередь в ЦОН.

Около 500 волонтеров уже прошли соответствующее обучение навыкам онлайн-получения государственных услуг. Оно было организовано госкорпорацией «Правительство для граждан» совместно с Агентством РК по делам госслужбы. Планируется, что волонтеры будут помогать гражданам самостоятельно регистрироваться в базе мобильных граждан, получать ЭЦП, бронировать очередь в ЦОН, а также получать электронные услуги на портале eGov.

По словам председателя правления госкорпорации «Правительство для граждан» Асемгуль Балташевой, госкорпорация начала сотрудничать с волонтерскими организациями еще до введения режима ЧП и карантина. Сейчас же помощь добровольцев необходима как никогда.

«Для помощи в проведении разъяснительной работы в регионах были привлечены волонтеры, которые сейчас активно консультируют граждан, и тем самым оказывают нам огромную помощь. Ведь ввиду того, что ЦОНы почти 2 месяца не работали, мы наблюдаем наплыв услугополучателей, и все наши сотрудники в настоящее время заняты оказанием госуслуг», — рассказала Балташева.

Напомним, электронные услуги в зданиях ЦОН больше не оказываются. Их можно получить в специальных уголках eGov, расположенных в акиматах, торгово-развлекательных центрах, медорганизациях и вузах и т. д. В настоящее время действует более 600 таких уголков по Казахстану. Планируется, что именно в них волонтеры будут консультировать граждан. Также консультирование по вопросам самостоятельного получения госуслуг предусмотрено у входа в здание ЦОН и в цифровых ЦОНах.

Отмечается, что больше всего молодых людей, желающих поработать в ЦОНах, оказалось в Карагандинской области и в г. Шымкент. Меньше всего — в Павлодарской области.