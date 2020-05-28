В Казахстане будет доступна тысяча пунктов самообслуживания eGov

Теперь в ЦОНах можно получить только недоступные онлайн «бумажные» услуги.

Для обеспечения комфортного получения электронных госуслуг в Казахстане функционирует порядка шестисот пунктов самообслуживания eGov вне зданий ЦОН. Еще 400 откроются в ближайшее время. В них казахстанцы, у которых нет доступа к компьютеру или интернету, смогут самостоятельно получать услуги портала электронного правительства. Эти рабочие зоны размещены в зданиях районных акиматов, учебных заведениях, медицинских организациях, торгово-развлекательных центрах и т. д.

По словам председателя правления госкорпорации Асемгуль Балташевой, в условиях угрозы коронавирусной инфекции необходимо приложить все усилия, чтобы избежать ее распространения.

«Мы приняли ряд мер, которые исключат скопление граждан в зданиях ЦОН и минимизируют опасность распространения вируса. Теперь в ЦОНах казахстанцы могут получить только недоступные онлайн „бумажные“ услуги, а также результаты услуг, оформленных электронно. При этом необходимо заранее бронировать свое посещение ЦОН. Оформить же электронные услуги казахстанцы могут самостоятельно дома, в офисе либо в новых секторах самообслуживания», — рассказала Асемгуль Балташева.

Она также добавила, что в ЦОНах райцентров и городов районного значения секторы самообслуживания продолжают функционировать, как и ранее. В сельских округах для самостоятельного получения электронных услуг уголки eGov оборудованы в зданиях местных акиматов.

В настоящее время получить электронно-цифровую подпись и зарегистрироваться в базе мобильных граждан можно с помощью виртуального ассистента на портале eGov. В случае возникновения вопросов по пользованию порталом, услугополучатель может позвонить в контакт-центр 1414, где его проконсультируют специалисты госкорпорации «Правительство для граждан».