На eGov появилась возможность получения видеоконсультаций

Оператор ЦОН сможет увидеть монитор абонента и помочь ему получить любую услугу на портале.

Теперь операторы госкорпорации «Правительство для граждан» смогут консультировать казахстанцев прямо на портале электронного правительства посредством видеозвонка. Это стало возможным благодаря разработанному специалистами АО «Национальные информационные технологии» сервису демонстрации экрана на портале eGov, передает Strategy2050.kz.

Для получения помощи видеоконсультанта пользователю необходимо нажать кнопку «Виртуальный ассистент» в правом нижнем углу страницы. В выпадающем окне выбрать значок видеокамеры. Система попросит разрешение к видеокамере и микрофону пользователя — «Разрешить». В течение нескольких секунд с клиентом свяжется оператор ЦОН. Для того, чтобы продемонстрировать ему происходящее на экране, услугополучателю необходимо нажать на кнопку «Демонстрация экрана», далее «Поделиться». Таким образом оператор ЦОН сможет увидеть монитор абонента и помочь ему получить любую услугу на портале eGov, включая удаленное получение ЭЦП и регистрацию в базе мобильных граждан.

По словам председателя правления госкорпорации «Правительство для граждан» Асемгуль Балташевой, сервис демонстрации экрана значительно облегчил взаимопонимание между операторами и клиентами, так как разговор по телефону в процессе оказания услуг не всегда удобен.

«Раньше нашим операторам приходилось по несколько раз переспрашивать у клиента, какую вкладку он открыл, какую кнопку нажал и т. д. Теперь мы видим все, что происходит на экране, и можем быстро сориентировать услугополучателя, что нужно делать, чтобы получить ту или иную услугу. Этот сервис позволит удаленно повышать цифровую грамотность наших граждан», — добавила она.

Напомним, что в условиях сохраняющейся опасности распространения коронавирусной инфекции в ЦОНах после их открытия можно получить только «бумажные» услуги. Услуги, доступные на портале eGov, необходимо получать дома или в секторах самообслуживания, которые теперь будут находиться в акиматах, учебных и медицинских организациях и т. д. В настоящее время в Казахстане более 80% госуслуг доступны в электронном формате.