Бесконтактно: смартфоны догоняют пластик

За год оборот бесконтактных платежей в Казахстане практически удвоился.

Число бесконтактных платежей смартфонами в Казахстане выросло за год на 67%, оборот — на 97%, а средний чек составил 3929,33 тенге (здесь и далее по курсу Центробанка РФ на 01.06.2020). К таким выводам пришли аналитики Яндекс.Денег, изучив, как казахстанские пользователи платят бесконтактно. Учитывались платежи через Apple Pay, Samsung Pay, Garmin Pay виртуальными и пластиковыми картами Яндекс.Денег, а также с помощью технологии HCE через мобильное приложение сервиса. Сравнивались данные за последние пять месяцев и за такой же период годом раньше.

Количество платежей через Apple Pay, Samsung Pay и Garmin Pay картами Яндекс.Денег за год выросло примерно на четверть (на 27%). До 23% увеличилась также доля платежей виртуальными картами Яндекс.Денег — это на 10 п. п. больше, чем годом раньше. Оборот платежей такими карточками вырос в 2,2 раза.

На что казахстанцы тратят больше всего

Самый большой чек при бесконтактном расчете картами Яндекс.Денег в Казахстане составил 655 843 тенге. Покупка на эту сумму была сделана в Нурсултане — в автосалоне «Астана Моторс Премиум». В топ рейтинга по этому показателю вошли также Усть-Каменогорск (382 137 тенге — за покупку в Технодоме), Костанай (317 935 тенге — платеж в велосалоне) и Шымкент (288 172 тенге — тоже покупка в Технодоме).

Сколько платят бесконтактно

Как и в прошлом году, с января по май этого года большинство бесконтактных платежей картами Яндекс.Денег в Казахстане было на суммы до 5826 тенге (85%). На суммы от 5826 до 29 130 тенге пришлось 14% платежей, а меньше всего платежей (1%) было на суммы от 29 130 тенге.