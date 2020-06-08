Скорость мобильного интернета в Узбекистане выросла на 18%

В апреле 2020 года Узбекистан занял 94 место в мировом рейтинге фиксированного интернета.

Скорость фиксированного интернета в Узбекистане выросла на 6%, а мобильного интернета — на 18%. Такие данные приводит Министерство по развитию информационных технологий Узбекистана со ссылкой на отчет Ookla. По данным организации, скорость проводного интернета по всему миру улучшилась на 1%, а мобильного — на 7%, передает «Курсив».

В апреле 2020 года Узбекистан занял 94 место в мировом рейтинге фиксированного интернета. За год республика поднялась на 37 позиций, а скорость проводного интернета в Узбекистане увеличилась почти в 2,3 раза — с 11,62 Мбит/c до 27,12 Мбит/c. По сравнению с прошлым месяцем скорость мобильного интернета выросла с 9,68 Мбит/c до 11,92 Мбит/c.

В 2018 году президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил снизить цены на интернет, а также довести его скорость к 2020 году до уровня стран СНГ. По данным за апрель, в Узбекистане проводной интернет работает быстрее, чем в Грузии (95 место), Таджикистане (111 место) и Туркменистане (174 место). Однако РУз уступает Кыргызстану (81 место) и Казахстану (66 место).