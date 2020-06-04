Минздрав РК не регулирует закуп компьютерной техники в больницах и поликлиниках

Этот вопрос полностью зависит от акиматов на местах.

Вице-министр здравоохранения РК Олжас Абишев в ходе онлайн-конференции рассказал о том, каким образом казахстанские больницы и поликлиники оснащаются компьютерной техникой, и почему у граждан до сих пор возникают претензии по работоспособности этих систем.

В 2018–2019 гг. между Министерством здравоохранения и акиматами регионов была подписана дорожная карта по цифровизации отрасли здравоохранения. Туда были внесены вопросы централизованного закупа компьютерной техники и серверного оборудования, а также по утверждению минимальных требований к закупаемой технике. Несмотря на предложения министерства, эти пункты не были поддержаны местными исполнительными органами со ссылкой на бюджетный кодекс.

«Каждая медорганизация в рамках своей деятельности имеет право закупать компьютерное оборудование на свое усмотрение и в рамках своих потребностей. На данный момент Министерство здравоохранения не может регулировать закуп компьютерной техники в медицинских организациях. С одной стороны, мы не можем влиять на частные клиники, а другая половина медорганизаций находится в статусе ГКП на ПХВ, и их оснащение находится в ведении акиматов», — заявил Олжас Абишев.

По словам спикера, минздрав готов выставить проект минимальных требований к компьютерной технике, однако его должны утвердить акиматы. Таким образом, по вопросам обновления и работоспособности компьютерной техники в тех или иных медицинских учреждениях в первую очередь необходимо обращаться в местные исполнительные органы.

«С прошлого года в каждой медицинской организации созданы наблюдательные советы, куда мы направляли письма с рекомендациями по техническим характеристикам используемой компьютерной техники. К сожалению, большинство из них просто проигнорированы», — добавил Олжас Абишев.

Стоит отметить, что в Казахстане в рамках внедрения концепции электронного здравоохранения особо остро стоит вопрос интеграции медицинских информационных систем, о чем уже не раз заявляли представители ИТ-бизнеса, да и сами руководители учреждений здравоохранения. И не последнюю роль здесь играет актуальность и работоспособность компьютерной техники, используемой поликлиниками и больницами. Год назад министр здравоохранения Елжан Биртанов уже заявлял о ненадлежащем уровне ИТ-инфраструктуры в медицинских учреждениях РК, особенно в регионах.