Представлен рейтинг лучших технических вузов РК

Его возглавил Satbayev University.

Независимое агентство по обеспечению качества в образовании IQAA опубликовало результаты национального рейтинга лучших высших учебных заведений Казахстана. Как заявляют сами составители, рейтинг основан на международных стандартах ранжирования высших учебных заведений.

Методология рейтинга включает оценку деятельности вуза как по данным предоставленным самими учреждениями образования, так и по полученным из независимых источников, статистическим сведениям и показателям. Академические показатели вузов составляют 80% от общей суммы баллов в рейтинге, 20% от суммы приходится на репутационную оценку казахстанскими и зарубежными экспертами в сфере высшего образования, репутационную оценку работодателей, оценку вуза его выпускниками и студентами. Кроме того в этом году в методологию были внесены некоторые изменения. Ранее в результаты подсчета входило шесть индикаторов (разнообразие контингента студентов, результаты обучения, академические кадры, НИР и инновационная работа, международное сотрудничество, информационное обеспечение), теперь же добавлен дополнительный индикатор — результаты трудоустройства выпускников.

«Составляя Национальный рейтинг лучших вузов, Агентство совместно с вузами и стейкхолдерами провело сбор и анализ огромного массива информации, чтобы помочь абитуриентам в выборе „своего университета“. А работодатели, государственные органы и все заинтересованные стороны смогут найти для себя актуальную информацию по представленным под-рейтингам», — заявили авторы исследования.

В разделе технических вузов в этом году первое место занял Satbayev University с итоговой оценкой 99,35 балов. Академическая деятельность вуза оценена в 80 баллов, экспертная оценка — 4,95 баллов, репутация у работодателей — 5 баллов, оценка студентов — 5 баллов, оценка выпускников — 4,4 балла. На втором месте — Карагандинский государственный технический университет с оценкой в 96,69 баллов, на третьем — Казахский национальный аграрный университет (86,76 баллов). Пятерку замыкают Восточно-Казахстанский государственный технический университет имени Д. Серикбаева (86,74 балла) и Международный университет информационных технологий (83,95 баллов). Всего в этот раздел рейтинга попало 12 вузов. На последнем месте оказался Казахский университет путей сообщения с оценкой в 47,63 балла.

Стоит отметить, что в нынешних условиях, когда большая часть населения оказалась в вынужденной изоляции, значение онлайн-обучения весьма возросло. И технические вузы в силу специфики своей деятельности, вероятно, были наиболее подготовлены к использованию дистанционного и онлайн-обучения. Как заявили представители ОЭСР, с распространением Covid-19 многие страны реализуют планы действий в чрезвычайных ситуациях, чтобы замедлить и ограничить распространение вируса. Одна из ключевых задач — подготовиться к возможному более длительному нарушению школьной и университетской посещаемости. При этом каждая неделя закрытия школы или вуза будет означать огромные потери в развитии человеческого капитала со значительными долгосрочными экономическими и социальными последствиями. И хотя текущая ситуация — это серьезный стресс-тест для систем образования, он также дает возможность развивать альтернативные возможности обучения. Китай, например, который первый оказался под ударом вируса, уже достаточно продвинулся в обеспечении значительной доли своих студентов доступом к возможностям онлайн-обучения. Это же, по мнению ОЭСР, необходимо сделать и другим странам. От того, как вузы пройдут это испытание, будут зависеть результаты рейтинга следующего года.