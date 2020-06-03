«Казахтелеком» за безопасность: представлено новое решение против распространения Covid-19

В компании разработали платформу, подключающуюся к IP-видеонаблюдению и позволяющую отслеживать соблюдение карантина.

«Казахтелеком» объявил об успешном тестировании и запуске платформенного решения с использованием камер видеонаблюдения, которое создано для мониторинга соблюдения норм безопасности в период пандемии. Новая платформа позволит отслеживать то, насколько аккуратно граждане придерживаются правил — это ношение масок и соблюдение необходимой дистанции между людьми. Кроме того, уникальное решение позволит определять температуру тела человека.

В первую очередь новая разработка будет полезна предпринимателям. Они смогут контролировать соблюдение требований акиматов в период карантина без затрат на дополнительное оборудование. Все это, в конечном счете, даст возможность сократить распространение вируса и обезопасить казахстанцев. Новая платформа уже пользуется спросом, интерес к решению проявили акиматы нескольких городов — они рассматривают возможности ее применения для контроля безопасности на предприятиях малого и среднего бизнеса.

Тестирование платформы прошло весьма успешно. Оно проводилось на действующих системах видеонаблюдения партнерами проекта — «Казахтелеком» и «ИКС Холдинг Казахстан». Новая платформа легко интегрируется с существующими системами видеонаблюдения, что позволит организациям использовать решение без дополнительных вложений на установку нового оборудования. Сама система представляет собой специальные детекторы, подключающиеся к IP-камерам. То есть, предприниматели могут использовать уже существующие у них системы IP-видеонаблюдения. А интеграция новой системы максимально проста.

«Для работы системы необходим лишь доступ к видеопотоку, это не займет много времени, — рассказал Самат Имбаев, директор департамента разработки новых продуктов АО „Казахтелеком“. — Например, „Казахтелеком“ установил эту систему в своем здании и в офисе партнера по проекту „ИКС Холдинг Казахстан“ всего за два дня. Еще одна важная особенность новой системы — ее детекторы имеют широкий спектр возможностей, и при необходимости, путем изменения параметров поиска, детекторы смогут распознавать новые вариации средств индивидуальной защиты медицинского персонала».

В настоящее время детектор, подключенный к IP-камере, уже способен распознавать различные типы масок и халатов с точностью в 99%, комбинезонов — в 97%, чепчиков и перчаток — в 95%. Помимо соблюдения масочного режима и социальной дистанции, система также может распознавать нахождение людей в запрещенных местах и другие нарушения. А специальное устройство, подключенное к детекторам, производит фотофиксацию нарушений и отправляет уведомление владельцу.

Как отметил генеральный директор «ИКС Холдинг Казахстан» Данияр Тойчибеков, система призвана не только облегчить задачу местных администраций и владельцев бизнеса по контролю за распространением Covid-19. Она благоприятно скажется на взаимодействии государства и бизнеса: «Внедрение детекторов поможет установить надежные отношения между бизнесом и государством. Это также позволит предпринимателям продолжать работать в случае вспышки эпидемии и возобновления карантинного режима».

Отметим, что с начала действия карантина в РК «Казахтелеком» регулярно принимает меры для предотвращения распространения эпидемии. Одной из таких мер является тестирование камер видеонаблюдения на основе искусственного интеллекта, измеряющих температуру тела людей в общественных местах. Данная функция при необходимости может быть реализована и в новой системе. Кроме того, стоит упомянуть ту серьезную нагрузку на сети, с которой столкнулась компания в период действия режима карантина. И поддерживать работоспособность сети приходилось в сложных условиях. Несмотря на это оператор не прекращал внедрение новых решений, подтверждением чего и стал выпуск вышеупомянутой платформы.