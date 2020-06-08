Анонс: онлайн-конференция по видеонаблюдению Axis Talk 2020

На конференции будут представлены ключевые видеорешения для обеспечения безопасности в ритейле, на транспорте и объектах критической инфраструктуры.

Axis Communications, лидер сетевого видеонаблюдения, проведет 25 июня онлайн-конференцию нового формата Axis Talk 2020. На ней будут представлены ключевые решения IP-видео/аудио-технологий для обеспечения безопасности в ритейле, на транспорте и объектах критической инфраструктуры, примеры использования искусственного интеллекта в аналитических приложениях, а также последние кейсы с использованием оборудования компании на российских и международных предприятиях. Мероприятие направлено на специалистов отрасли, интеграторов Axis, а также партнеров и заказчиков компании.

Программа мероприятия состоит из 10 сессий, на которых представители глобального и российского офисов Axis Communications обсудят главные вопросы, волнующие участников рынка безопасности, и расскажут о новинках компании. Среди тем конференции:

— Перспективы развития отрасли, технологии и решения для более умного и безопасного мира;

— Возможности, которые открывают искусственный интеллект и глубокое обучение в видеоаналитике нового поколения;

— Инновационные решения для защиты периметра, комплексные решения для охранного видеонаблюдения, а также для отдельных отраслей: ритейла, промышленности и транспорта;

— Усиление безопасности с помощью сетевого аудио;

— Использование инструментов Axis для проектирования и обслуживания систем;

— Возможности видеоаналитических приложений, работающих на борту камер Axis, и их интеграция в VMS системы — на примере Milestone.

Полная программа мероприятия доступна по ссылке. Конференция начнется 25 июня в 13:50 по времени Астаны, будет организована трансляция на четырех языках, включая русский. Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться.