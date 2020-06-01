196 юридических лиц получили доступ к сервисам Smart Bridge

Платформа призвана облегчить взаимодействие между госорганами и бизнесом.

На платформе «Smart Bridge» уже опубликовано 353 сервиса и авторизовано 196 юридических лиц, в числе которых 40 госорганов, 13 банков второго уровня, 16 нацкомпаний и 127 представителей частного сектора. Пилотная версия интеграционной платформы SmartBridge была запущена 6 февраля текущего года. Она призвана облегчить взаимодействие между госорганами и бизнесом, снизить расходы на интеграцию за счет использования уже готовых программных инструментов, которые доступны бесплатно на платформе, а также исключить бюрократию между госорганами.

«Госоргану достаточно будет направить другому министерству лишь одну электронную заявку через эту платформу, вместо пакета документов и месяцев согласований. Теперь сроки от подачи заявки до получения ответа сокращены до пяти дней. Также Smart Bridge позволил бизнесу прозрачно, в онлайн-режиме, направлять госорганам заявки на подключение к их сервисам и публиковать свои сервисы для обмена данными по принципу G2B/B2G», — рассказал Асет Турысов, председатель АО «Национальные информационные технологии».

В рамках пилота были проведены встречи с ГО и частным бизнесом в Алматы и Нур-Султане для демонстрации портала и с целью информирования о принципах работы платформы. Во время карантина все встречи проходили в онлайн-формате. В их ходе были получены комментарии и предложения по улучшению Smart Bridge. На данный момент проводится анализ предложений, и в скором времени ожидаются технические работы по их реализации. Самыми основными являются: размещение OpenAPI, новый функционал по направлению запроса на создание нового сервиса, увеличение количества опций в заявке для проведения интеграционных работ и т. д.