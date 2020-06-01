За ходом ЕНТ можно будет следить через приложение Digital Agent

Любой желающий сможет посмотреть процесс и направить свои замечания в случае обнаружения фактов нарушения правил.

Почти полторы тысячи алматинских семей в условиях карантина получили компьютеры и ноутбуки бесплатно. Еще 10 тысяч гаджетов были переданы ученикам и учителям во временное пользование. Такими сведениями поделилась руководитель городского Департамента по обеспечению качества образования Гульнара Ермекбаева. Она сообщила, что такая мера поддержки помогла учащимся получить образование в полном объеме, передает Almaty.tv.

«По республиканскому телевидению транслировались уроки по основным предметам, преподавателями оказана всесторонняя помощь учащимся для обучения. Так как все в первый раз столкнулись с нестандартной формой обучения в школах, были свои трудности и нюансы», — говорит Гульнара Ермекбаева.

Она напомнила, что вручение аттестатов в алматинских школах пройдет 3–4 июня. Всего в мегаполисе в этом году школы оканчивают почти 10 тысяч учеников. Из них более пятисот человек претендуют на знак «Алтын белгі». Между тем, онлайн-регистрация на ЕНТ уже завершена. А вот само тестирование пройдет с 20 июня по 5 июля в обычном формате.

«В 2020 году любой желающий сможет посмотреть процесс Единого национального тестирования через приложение Digital Agent. Обнаружив факт нарушения правил проведения ЕНТ, он сможет напрямую прислать фото/видеозапись через Digital Agent или позвонить по телефонам 1414 и 1424», — добавила она.