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77 тыс. ЭЦП выдано дистанционно в Казахстане

Заявку на сдачу ЕНТ в 2020 году необходимо подавать онлайн

Новый формат подачи заявления позволяет отказаться от бумажных документов.

27 апреля 2020 08:52, Profit.kz
Рубрики: Образование

В министерстве образования Казахстана рассказали, как школьники должны подавать заявления для сдачи Единого национального тестирования (ЕНТ). Заявления для участия в ЕНТ в текущем году принимают до 10 мая в режиме онлайн на сайте Ent2020.testcenter.kz, передает Sputnik.

Согласие на сбор и обработку персональных данных лиц, не достигших 18 лет, дают их законные представители, когда проходят регистрацию на портале. Также в ведомстве отметили, что для регистрации на портале ЭЦП не требуется.

В министерстве образования и науки планируют провести ЕНТ в традиционном формате в конце июня. Однако в ведомстве не исключают, что придется прибегнуть к плану Б в случае возможного ухудшения ситуации с коронавирусом.