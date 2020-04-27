Заявку на сдачу ЕНТ в 2020 году необходимо подавать онлайн

Новый формат подачи заявления позволяет отказаться от бумажных документов.

В министерстве образования Казахстана рассказали, как школьники должны подавать заявления для сдачи Единого национального тестирования (ЕНТ). Заявления для участия в ЕНТ в текущем году принимают до 10 мая в режиме онлайн на сайте Ent2020.testcenter.kz, передает Sputnik.

Согласие на сбор и обработку персональных данных лиц, не достигших 18 лет, дают их законные представители, когда проходят регистрацию на портале. Также в ведомстве отметили, что для регистрации на портале ЭЦП не требуется.

В министерстве образования и науки планируют провести ЕНТ в традиционном формате в конце июня. Однако в ведомстве не исключают, что придется прибегнуть к плану Б в случае возможного ухудшения ситуации с коронавирусом.