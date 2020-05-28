Как ИТ-компании могут попасть в реестр доверенного ПО?

Продукция электронной промышленности и программного обеспечения, включенная в реестр, закупается с 1 января 2020 года в приоритетном порядке.

26 мая текущего года министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев сообщил, что семь IT-продуктов казахстанских компаний внесены в реестр доверенного ПО. В этой связи АО «Холдинг „Зерде“» рассказал подробнее о функциях реестра и о том, по каким критериям отбираются компании.

Итак, что нужно сделать компании, чтобы попасть в реестр? В первую очередь, необходимо направить заявку в Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК о включении в «Реестр доверенного программного обеспечения и продукции электронной промышленности» с приложенными документами, согласно требованиям правил формирования и ведения реестра от 22 апреля 2020 года.

Необходимо предоставить следующие документы:

— Документ, подтверждающий исключительное право на ПО, или документ, подтверждающий право на производство продукции ЭП на территории РК;

— Сертификат соответствия требованиям информбезопасности https://profit.kz/tags/security/ в соответствии с СТ РК ISO/IEC 15408-3 не ниже 4 уровня доверия, или наличие акта по результатам испытаний на соответствие требованиям информбезопасности, или заключения не менее двух органов по подтверждению соответствия для предоставления заключения о невозможности сертификации.

— Индустриальный сертификат для ПО или сертификат «СТ-KZ» для продукции ЭП.

— Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики.

— Гарантийное обязательство.

Какие возможности дает вхождение в реестр? В 2019 году приняты поправки в законодательство «О государственных закупках», согласно которым продукция электронной промышленности и программного обеспечения, включенная в реестр, закупается с 1 января 2020 года в приоритетном порядке. Реестр создан для обеспечения информационной безопасности в государственных органах и бюджетных организациях. Данная инициатива прорабатывается к распространению на квазигоссектор.

Таким образом, присутствие в реестре дает производителям приоритетное право участие в государственных закупках способом предварительного квалификационного отбора, поставщиками которых являются отечественные производители из реестра. Реестр позволит снизить долю зависимости представленных иностранных решений на рынке Казахстана доверенными отечественными ИКТ-продуктами в работе государственных органов, тем самым увеличив долю местного содержания.

На сегодняшний день в реестр уже включено 19 видов продукции электронной промышленности и программного обеспечения от 16 компаний производителей.