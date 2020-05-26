Казахстанский реестр доверенного программного обеспечения пополнился

В него вошли 7 IT-решений, среди которых — защита от киберугроз, автоматизация деятельности организаций, работа с электронными документами, и т.д.

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности включило в реестр доверенного программного обеспечения и продукции электронной промышленности 7 IT-решений. Присутствие в реестре дает производителям приоритетное право участия в государственных закупках способом предварительного квалификационного отбора. Приоритетный порядок закупа решений, включенных в реестр, определен поправками, принятыми в 2019 году в законодательство «О государственных закупках».

В реестр вошли программные решения по защите от киберугроз, для автоматизации деятельности организаций, работы с электронными документами, управления процессом образования, предотвращения утечек информации и т. д. В частности, это система «tLab» (ТОО «T& T Security), платформа ArtaSynergy (ТОО «ArtaSoftware»), «КиберСтраж» (ТОО «KazdreamTechnologies»), «ЕСУВО» и «PlatonusCollege» (ТОО «Platonus»), «ГеоПортал» (ТОО «ГеоКом Астана»), система «Documentolog» (ТОО «Documentolog»).

Для включения в реестр компании предоставили все необходимые документы: подтвердили исключительное право на программу или продукцию, предоставили сертификат соответствия требованиям информбезопасности, индустриальный сертификат для программного обеспечения или сертификат «СТ-KZ» для продукции, гарантийное обязательство и др.

Отметим, что реестр создан в 2019 году для обеспечения информационной безопасности в государственных органах. На сегодня в него включено 19 видов продукции электронной промышленности и программного обеспечения от 16 компаний производителей.