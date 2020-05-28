Мобильная связь в Казахстане дешевле на 30%, чем в среднем по миру

Индекс доли затрат на мобильную связь в кошельке домохозяйств РК составляет 0,7.

Об этом рассказал Евгений Настрадин, главный исполнительный директор Beeline Казахстан. В среднем в мире этот индекс составляет 1% от всех затрат домохозяйств. То есть, мобильная связь в РК дешевле, чем в среднем по миру, на 30%. Согласно же данным Juniper Research, средний доход мобильных операторов за каждого пользователя по итогам 2018 года составлял глобально порядка 10 долларов, в Центральной и Восточной Европе — порядка 8 долларов, в Северной Америке — 45-50 долларов.

«Я считаю, что казахстанцы наслаждаются достаточно доступным и очень качественным сервисом», — отметил Евгений Настрадин.

По его словам, средний доход с одного абонента в РК три года назад составлял 3,6 доллара, точно так же, как и сейчас. Однако потребление интернета было в шесть раз меньше. Сегодня средний клиент потребляет порядка 10 Гб в месяц.

«Это как раз конкуренция. Конкуренция сдерживает рост стоимости, который был бы пропорционален в том случае, если бы мы говорили о других индустриях. Справедливости ради, сравнения я делаю в долларах, потому что оборудование мы покупаем за пределами Казахстана», — добавил спикер.

При этом он не исключил того, что стоимость мобильной связи, все же, будет увеличиваться: «Цена — это производное нескольких составляющих. С ростом скорости, покрытия, запуском новых технологий инвестиции будут расти, и это будет закладываться в ценообразование. Поэтому цена тоже будет расти. Но если вам не нужно много интернета, вы будете продолжать платить столько, сколько платите сейчас».

Как отметили аналитики Juniper Research, за последние 10 лет на ландшафт мобильных голосовых услуг оказал глубокое влияние ряд принципиально новых технологических достижений. К ним относятся проникновение искусственного интеллекта и машинного обучения в службы связи, появление высокоразвитых приложений мобильной голосовой связи и обмена сообщениями OTT, развертывание стандартов связи 4G и 5G. Операторы мобильной связи, чьи бизнес-модели всего десять лет назад в основном полагались на SMS, MMS и голосовые вызовы, в настоящее время испытывают значительное давление в связи с падением ARPU (среднего дохода на пользователя) перед лицом гипер-персонализированных альтернатив OTT, ориентированных на клиента. Последние, зачастую бесплатные для потребителей, стали по-настоящему повсеместно распространенными не только в качестве способа обмена сообщениями, но и в качестве все более предпочтительной голосовой платформы, которая обеспечивается благодаря постоянно улучшающейся мобильной связи во всем мире.

Сегодня связь от Beeline доступна в более чем 5700 городах и населенных пунктах Казахстана. Это 98% населения, 70% из которых имеют доступ к интернету стандарта 4G. В рамках модернизации сети в этом году оператор планирует подключить к 4G 350 населенных пунктов РК. Таким образом, доступ к LTE получат более 811 тыс. казахстанцев. Всего же, по оценкам аналитиков, к 2025 году по всему миру число пользователей 4G превысит 4,8 млрд. Пользователей 3G к этому моменту останется чуть более 2 млрд, а к сетям 5G будет подключено 1,5 млрд человек.

Вместе с тем, ситуация с пандемией Covid-19 внесла некоторые коррективы в ситуацию на мировом телеком-рынке. Операторы столкнулись с высокой востребованностью голосовых услуг, которые на протяжении последних лет стабильно сдавали свои позиции.

«Пандемия COVID-19 показала, что мобильный голос по-прежнему является жизненно важным каналом связи, который становится еще более важным в условиях кризиса», — заявили в GlobalData.

Интересно, что на основе больших данных специалисты Beeline создали коэффициент вероятности заражения Covid-19. Система определяет уровень самоизоляции абонента, активность перемещения и подключения его смартфона к различным базовым станциям, мониторит посещения мест массового скопления людей (например, торговых центров) и даже активность контактов с другими людьми и посещение потенциальных очагов заражения. Сервис носит рекомендательный характер, и пока он тестируется только внутри компании. Евгений Настрадин отметил, что для желающих он может быть подключен в приложении «Мой Beeline». Для этого необходимо обратиться к представителям оператора.

главный исполнительный директор Beeline Казахстан поделился еще одной новостью — оператор решил полностью закрыть сервис автоматических SMS-подписок к различным гороскопам, анекдотам и т. д. Подписка на них уже прекращена, а с июня текущего года у компании не останется ни одного партнерского контракта по их предоставлению. Все подписки будут выведены в приложение «Мой Beeline», в цифровые подписочные модели.