Депутатам представили отчет по «Цифровому Казахстану»

О реализации основных направлений госпрограммы рассказали представители министерств цифрового развития, внутренних дел, индустрии и инфраструктурного развития, национальной экономики.

21 мая состоялось заслушивание отчета по реализации государственной программы «Цифровой Казахстан» за 2019 год с участием депутатов, представителей государственных органов, местных исполнительных органов и национальных компаний. О реализации основных направлений госпрограммы рассказали представители министерств цифрового развития, внутренних дел, индустрии и инфраструктурного развития, национальной экономики.

С основным докладом по пяти направлениям, в которых реализуется 125 мероприятий, выступил руководитель Холдинга «Зерде» Алексей Анисимов. В своем выступлении он отметил, что активно продолжается работа по первому направлению «Цифровизация отраслей экономики» — максимально вовлечены в процесс цифровизации топливно-энергетический сектор, промышленность, сельское хозяйство.

В рамках направления «Переход на цифровое государство» работа продолжается. Проведена большая межведомственная работа.

Одной из основных задач направления «Реализация цифрового «Шелкового пути» является обеспечение населения услугами широкополосного доступа к сети интернет. Для этого реализуется проект «Обеспечение широкополосным доступом сельских населенных пунктов Республики Казахстан по технологии волоконно-оптических линий связи».

Важным ключевым направлением госпрограммы является «Развитие человеческого капитала», в котором ведутся работы по повышению уровня цифровой грамотности каждой категории населения. Стоит отметить, что казахстанцам доступны обучающие видеоролики по повышению уровня цифровой грамотности. Посмотреть их можно посмотреть на сайте госпрограммы или в Телеграм-канале.

По пятому направлению «Развитие инновационной экосистемы» создан Astana Hub. Сегодня ведется активная работа по реализации стартап-проектов. Для переподготовки специалистов нового формата в Astana Hub открыта школа программирования alem, где казахстанцев обучают программированию.

В целом, депутатами отмечена позитивная динамика реализации госпрограммы. Даны конструктивные предложения по дальнейшей реализации и исполнению ее основных задач.