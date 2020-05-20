Глава ведомства уверен в необходимости создания цифровых ситуационных центров и развития инфраструктуры.

Глава Министерства образования и науки РК Асхат Аймагамбетов заявил, что переход на дистанционное обучение показал, что образовательные учреждения необходимо обеспечить различным телеком-оборудованием. Глава ведомства также отметил важность создания цифровых ситуационных центров и развития инфраструктуры, передает Liter.kz.

«Соответствующие требования, возможно, должны быть включены уже при лицензировании образовательной деятельности. Для эффективного выстраивания траектории обучения необходима сводная информация, так называемый „цифровой след“, который должен включать данные о содержании, об инструментах обучения, полученных результатах и степени вовлеченности учащихся», — заявил Асхат Аймагамбетов.

Кроме того, по словам главы МОН, работа в новых условиях показала необходимость изменения системы управления образованием. Ранее глава ведомства заявил, что в Казахстане организуют образовательные стриминговые сервисы.

«Опыт внедрения дистанционных технологий продемонстрировал важность более тесной координации и выстраивания четких связей в управлении», — сказал он.