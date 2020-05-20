Образовательные стриминговые сервисы организуют в Казахстане

Министр образования отметил важность развития внутристрановой системы, при которой одновременно к урокам могут подключиться миллионы школьников.

Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов высказался о необходимости подготовки отечественных цифровых образовательных платформ, в том числе — для организации стриминговых соединений, передает Liter.kz.

«Не все страны могут позволить себе содержать внешний канал, достаточный для одновременного подключения миллионов школьников, поэтому важно развивать именно внутристрановую систему», — сказал он.

Также министр отметил, что будет проведена работа по переводу учебников в цифровой формат. При этом, он подчеркнул, что не должно быть упрощенного перевода, такого как сканированной версии учебника с такой же традиционной структурой. Наоборот, информация в них должна быть представлена в виде рисунков, текстов, видео, аудио, анимации, а система связей и поиска — позволять мгновенно переходить от одного фрагмента учебника к другому, давать возможность повторения пройденного материала из предыдущих классов.

Учитывая, что в МОН РК предложили внести в законодательство понятие «дистанционное обучение», Аймагамбетов отметил важность повышения компетенции казахстанских педагогов по работе в условиях дистанционного обучения.

«В этом направлении работа уже начата. Во все образовательные программы, начиная от вузовских программ подготовки будущих учителей и завершая программами курсов повышения квалификации, включаются специальные модули по организации дистанционного обучения, методологии работы в условиях ДОТ, педтехнологиям, а также по IT-компетенциям», — сказал он.