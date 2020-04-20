В Казахстане хотят узаконить дистанционное образование

Министр образования и науки считает, что система должна быть готовой к новым вызовам.

В Казахстане необходимо узаконить дистанционное образование. Об этом заявил министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов во время онлайн-конференции. Он отметил, что стране пришлось в экстренном порядке переходить к дистанционному образованию, и в целом система справилась, но это не системные меры, передает Sputnik.

«Эта ситуация сейчас пройдет, но нам надо быть готовыми к тому, что вся система должна измениться, быть готовой к новым вызовам. Понятно, что временные решения, как преподавание через ТВ-каналы, не панацея, это вынужденная мера. И на сегодняшний день порядка 700-800 тысяч школьников обучаются через телеканалы, но эффективность тоже имеется», — сказал министр.

Он отметил, что в будущем все системы, начиная с дошкольного уровня, должны быть подготовлены к такого рода вызовам.

«Мы считаем, что в целом есть необходимость нормативного урегулирования. На сегодняшний день, откровенно говоря, на всех уровнях у нас нет понятия дистанционного обучения. Дистанционной формы нет в нормативно-правовых актах, в законе об образовании. С самого начала пандемии коронавируса было очевидно, что в скором времени мы будем переходить на дистанционные образовательные технологии. Еще в конце февраля мы определились с общей тактикой. Было очевидно, что надо будет использовать интернет-платформы, а также телеканалы и другие направления», — отметил Асхат Аймагамбетов.

В целом основные направления не поменялись, но по ходу развития событий пришлось менять тактику. Пробные уроки 1–3 апреля показали, что стриминговое обучение — не выход. Шла большая нагрузка, которую не выдерживали интернет и платформы.

«Результаты испытаний показали, что выросли нагрузки на внешний канал, и было принято решение не отказаться от стриминга вообще, но снизить его долю. Сейчас мы видим, что это решение было верным. Когда мы проводим все занятия через стриминг, а в семье три-четыре ребенка, понятно, что одновременно эти четверо детей должны иметь свои девайсы, выходить одновременно. Мы увидели, что это сложно для всех», — подытожил министр.

Поэтому для работы оставили только казахстанские платформы, а также разрешили учителям использовать удобные им каналы связи, включая Whatsapp-чаты. Жесткий контроль за процессом был отменен.

«Сегодня 2,4 миллиона учащихся обучаются через казахстанские платформы — Kundelik, Bilimland, Daryn.online. Только за пять дней мы увидели, что 237 миллионов сессий были на казахстанских платформах», — отметил глава МОН.

По словам министра, только на Kundelik с 6 по 10 апреля состоялjсь 203 миллиона сессий. Министр поблагодарил технические службы и провайдеров, подчеркнув, что они также работают 24/7.