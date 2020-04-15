На фоне карантина доходы интернет-провайдеров побили рекорд

В марте они составили 26 млрд тенге.

За январь–март текущего года объем услуг на рынке связи РК составил 211,2 млрд тг. — на 12,4% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (187,9 млрд тг.). Объем услуг в марте 2020 года достиг 70,8 млрд тг. По итогам 12 месяцев 2019 года общий доход рынка связи составил 800,1 млрд тг., увеличившись на 9,8% за год, сообщает Finprom.kz.

За три месяца текущего года наибольшая доля в общем объеме услуг пришлась на доходы от услуг интернет-связи: 36,3%, или 76,7 млрд тг. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года сумма выросла на 13,5%. Непосредственно в марте 2020 года доход от услуг интернет-провайдеров увеличился на 2,7% и достиг 25,9 млрд тг, что является максимальным значением за всю историю. Для сравнения: в феврале 2020 года доходы снизились на 1% за месяц. Основные причины роста в марте — введение чрезвычайного положения в стране, а также режим карантина во многих регионах страны. Роль интернета в период ЧП значительно выросла.

Доходы от услуг мобильной связи за январь–март текущего года достигли 56,7 млрд тг., или 26,9% от общей суммы на рынке телекома. Замыкают ТОП-3 по доходам на рынке связи услуги по передаче данных: 13,1 млрд тг., или 5,2%.

На конец марта текущего года число абонентов фиксированного интернета составило 2,5 млн абонентов — на 1,9% больше по сравнению с мартом 2019 года. Всего за месяц число абонентов фиксированного интернета выросло на 19 тыс. Тем временем численность абонентов сотовой связи уменьшилась на 3,4% за год, до 24,8 млн единиц. За месяц показатель сократился на 543 тыс. В свою очередь, число абонентов сотовой связи, имеющих доступ к интернету, увеличилось на 3,3% за год, до 14,9 млн единиц.