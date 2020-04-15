Сайт для подачи заявок на передвижение запустили в Алматы

Заявку на разрешение передвижения необходимо подать повторно, выданные ранее разрешения будут действовать лишь до 16 апреля.

Палата предпринимателей города Алматы совместно с «Учет.КЗ» разработана платформа, которая синхронизирует в себе ряд данных Департамента государственных доходов, Департамента статистики и территориальных органов. На ресурсе Infoalmaty.kz можно будет оформить официальный запрос на передвижение с помощью ключа ЭЦП, передает Atameken.kz.

«Ранее были бумажные справки, но не было единой базы для их проверки. Мы это все консолидировали, объединили все сведения, которые у нас формируются в действующих базах», — отметил директор Палаты предпринимателей г. Алматы Нариман Абильшаиков.

В период ЧП и продленного усиленного режима карантина в Алматы передвижение по городу было ограничено. Разрешения на передвижение по городу были выданы для предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность, а также разрешенных отраслей (подробнее об этом в Протоколе заседания Оперативного Штаба по обеспечению режима чрезвычайного положения при акимате города Алматы от 31 марта 2020 года протокол № 8). Была сформирована база ИИН сотрудников и государственных номеров автотранспортных средств, где можно было посмотреть наличие разрешения на передвижение. Данная база будет действительна до 00:00 часов 16 апреля 2020 года.

«В прошлом месяце была сформирована база данных сотрудников отраслей, необходимых для жизнедеятельности города во время карантина. Но в ходе изучения этой базы данных выяснилось, что некоторые предприниматели, к сожалению, злоупотребляют возможностью и включают в список своих предприятий лиц и автотранспортные средства, которые вообще не вовлечены в эту работу. В целях оптимизации и обеспечения прозрачности работы был разработан новый портал. Заявку смогут подать руководители тех предприятий, кто осуществляет свою деятельность в разрешенных отраслях. Портал будет фильтровать, и на неразрешенные виды деятельности не принмет заявки. Если, к примеру, на предприятии, по базам данных различных госорганов, работает 50 человек, то более чем 50 человек портал принимать не будет. Заявки будут приниматься через ЭЦП первых руководителей, предусмотрена персональная ответственность. При предоставлении неверной информации будут привлекаться руководители, кто подавал заявку. Это даст нам возможность максимально снизить влияние человеческого фактора и сделать всю систему максимально прозрачной», — отметил заместитель акима Алматы Сапарбек Туякбаев.

Новая единая платформа по приему заявок начала работать с 14 апреля. Все ранее поданные заявки в акимат или Оперативный штаб в базу интегрированы не будут. В последующем, при добавлении новых отраслей к числу разрешенных, они также будут включаться в данную платформу.

«Платформу испытали на надежность, безопасность, все данные, которые там отображаются, а часть — это персональные данные, их безопасность должна быть нами обеспечена», — добавил Нариман Абильшаиков.

«Для того чтобы выяснить, имеет ли право предприятие или индивидуальный предприниматель передвигаться по городу, он вводит свой ИИН или БИН компании. Далее программа сама понимает на основании алгоритмов, можно ли сотрудникам компании передвигаться по городу. Проверяться это будет через ОКЭД, которых компания может иметь до трех: один основной и два дополнительных. Система проверяет по всем трем, если по одному из трех есть разрешение, начинается процедура регистрации», — пояснил Максим Барышев, глава группы компаний «Учет.КЗ».

В случае если компания или предприниматель относятся к разрешенным видам деятельности, то необходимо заполнить все появившиеся ячейки. Сначала ввести ЭЦП (первую часть), далее данные по сотрудникам — только ИИН. После заполнения данных сотрудников вводятся автотранспортные средства — только госномера. Затем нужно проставить галочки о согласии с условиями и ввести вторую часть ЭЦП. После заявка попадет в штаб и уже далее — на рассмотрение.