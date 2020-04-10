На международную олимпиаду по сетевым технологиям в этом году зарегистрировалось более 800 студентов и школьников.

9 апреля завершилась олимпиада по сетевым технологиям СISCO STARS — 2020, которая ежегодно проводится среди студентов университетов, колледжей и школьников Казахстана на базе факультета информационных технологий ЕНУ им. Л. Н. Гумилева и Казахской академии инфокоммуникаций. Цель олимпиады — создание условий для поддержки одаренных студентов, распространение и популяризация научно-практических знаний в сфере сетевых технологий среди молодежи и формирование интереса к научно-исследовательской и практической деятельности. Кроме того, участвуя в олимпиаде, студенты развивают креативный подход к решению задач по построению и конфигурированию сети.

СISCO STARS — 2020 проводится в два этапа. На олимпиаду зарегистрировалось более 800 студентов и школьников. Первый тур прошел дистанционно на платформе Сетевой академии Cisco Netacad.com в форме онлайн-тестирования, определяющего уровень знаний сетевых технологий. В первом туре приняли участие 167 студентов ведущих университетов и колледжей Казахстана, по результатам которого 30 участников прошли во второй тур. В связи с объявленным в стране режимом чрезвычайного положения второй тур проходил онлайн, где участники выполняли лабораторную работу на PacketTracer.

Церемония награждения победителей олимпиады прошла на универсальной платформе конференций Cisco WebEx. В ней приняли участие студенты, преподаватели вузов, представители компаний-спонсоров.

«Нас очень радует, что, несмотря на определенные сложности и ограничения, ребята не теряют время, продолжают учиться и поднимать свой профессионализм. Как показала практика, в условиях изоляции, когда интернет часто становится единственным каналом связи между людьми, потребность в квалифицированных IT-специалистах резко возрастает. Услуги электронного правительства, телемедицина, СМИ, доставка продуктов питания, медикаментов, обучение и многие другие сферы нашей жизни стремительно перемещаются в онлайн. Являясь мировым лидером в этом направлении, Cisco постоянно работает над решениями для бизнеса и поддерживает образование в сфере IT через Сетевые академии по всему миру», — отметил Владимир Соболев, директор представительства Cisco в Казахстане.

Победителями олимпиады стали Берик Абдрахман, (ЕНУ, I место), Диас Асатулла и Диас Пак (Академия ШАГ, II место), Роман Шейн, Айбек Прмбек (ЕНУ) и Максим Вотчал (Академия ШАГ, III место). Победители получат ценные призы и грамоты и будут трудоустроены в компаниях-партнерах Cisco и ведущих операторах связи.