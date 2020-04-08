Новый автомобиль можно будет зарегистрировать онлайн

Министерство внутренних дел работает над оцифровкой госуслуги.

Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аблайхан Оспанов сообщил о переводе в онлайн-режим госуслуги по регистрации автотранспорта. Речь идет о тех машинах, которые приобретаются в автосалонах, передает Zakon.kz.

«В условиях действующего режима ЧП мы не только работаем над услугами Минтруда. Вы знаете, что буквально недавно была запущена в оперативном режиме услуга по соцвыплате 42 500 тенге. Мы также проводим работу совместно с госорганами, с командой АО „НИТ“ по переводу других госуслуг в электронный формат, а также по оптимизации уже существующих», — сказал Оспанов.

В частности, в ближайшее время планируется перевести в онлайн услугу по регистрации нового автотранспорта.

«Вы знаете, что непосредственно перерегистрацию автотранспорта, если вы хотите продать уже существующий у вас автомобиль, уже возможно реализовать в электронном формате на портале электронного правительства или в мобильном приложении eGov mobile», — пояснил замглавы ведомства.