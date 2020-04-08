Запущены региональные Telegram-боты для подачи заявок на пособие

Для распределения нагрузки и удобства граждан заявления будут принимать 18 ботов по регионам.

В Казахстане было подано более двух миллионов заявок на выплату 42 500 тенге по потере дохода в связи с ЧП. Один из каналов подачи заявки — запущенный недавно Telegram-бот. Однако пользователи пожаловались, что Telegram-бот работает медленно. В связи с этим для каждого региона были запущены отдельные каналы.

«Мы решили распределить нагрузку и запустили 18 ботов по регионам для вашего удобства. При этом вы можете выбрать любой и заполнить заявку. Напоминаю также, что подача заявок доступна на eGov.kz и 42500.enbek.kz», — заявил Аскар Жумагалиев, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

Он также отметил, что недобросовестные граждане создают фэйковые аккаунты с похожими названиями для увеличения количества подписчиков на своих каналах. В связи с этим для подачи заявки на пособие министр попросил переходить напрямую по ссылкам:

1. Help42500Bot

2. JambylObl42500Bot

3. Kostanai42500Bot

4. Karagandy42500Bot

5. Atyrau42500Bot

6. Turkistan42500Bot

7. Aqtobe42500Bot

8. Pavlodar42500Bot

9. Mangystau42500Bot

10. ZKO42500Bot

11. Qyzylorda42500Bot

12. SKO42500Bot

13. VKO42500Bot

14. NurSultan42500Bot

15. Shymkent42500Bot

16. Almaty42500Bot

17. AlmaObl42500Bot

18. Akmol42500Bot

Краткая инструкция для подачи заявки:

— Введите e-mail

— Введите номер телефона

— Введите номер счета. После этого на экране появится информация с введенными данными

— Подтвердите заявку.