Запущены региональные Telegram-боты для подачи заявок на пособие
Для распределения нагрузки и удобства граждан заявления будут принимать 18 ботов по регионам.
В Казахстане было подано более двух миллионов заявок на выплату 42 500 тенге по потере дохода в связи с ЧП. Один из каналов подачи заявки — запущенный недавно Telegram-бот. Однако пользователи пожаловались, что Telegram-бот работает медленно. В связи с этим для каждого региона были запущены отдельные каналы.
«Мы решили распределить нагрузку и запустили 18 ботов по регионам для вашего удобства. При этом вы можете выбрать любой и заполнить заявку. Напоминаю также, что подача заявок доступна на eGov.kz и 42500.enbek.kz», — заявил Аскар Жумагалиев, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.
Он также отметил, что недобросовестные граждане создают фэйковые аккаунты с похожими названиями для увеличения количества подписчиков на своих каналах. В связи с этим для подачи заявки на пособие министр попросил переходить напрямую по ссылкам:
1. Help42500Bot
2. JambylObl42500Bot
3. Kostanai42500Bot
4. Karagandy42500Bot
5. Atyrau42500Bot
6. Turkistan42500Bot
7. Aqtobe42500Bot
8. Pavlodar42500Bot
9. Mangystau42500Bot
10. ZKO42500Bot
11. Qyzylorda42500Bot
12. SKO42500Bot
13. VKO42500Bot
14. NurSultan42500Bot
15. Shymkent42500Bot
16. Almaty42500Bot
17. AlmaObl42500Bot
18. Akmol42500Bot
Краткая инструкция для подачи заявки:
— Введите e-mail
— Введите номер телефона
— Введите номер счета. После этого на экране появится информация с введенными данными
— Подтвердите заявку.