Google проследит за передвижениями казахстанцев, находящихся на карантине

Специальный сервис ориентирован на граждан 131 страны.

Казахстан попал в список стран, чьих граждан планирует отслеживать Google во время карантина. Сведения будут анонимными, без указания конкретных людей, передает Zakon.kz.

Как говорится в заявлении компании, на портале COVID-19 Community Mobility Reports пользователи смогут отследить посещаемость торговых и развлекательных комплексов, супермаркетов и аптек, парков и других общественных мест после введения режима самоизоляции в большей части стран из-за распространения коронавируса.

В компании добавили: чтобы защитить персональные данные клиентов, Google будет публиковать только общую информацию о посещении указанных объектов. В отчеты войдет информация, собранная за несколько недель.