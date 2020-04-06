Более миллиона казахстанцев подали электронные заявки на соцвыплату

В РК заработал сайт для получения соцвыплаты в размере 42 500 тенге — заявление на выплату можно подать на 42500.enbek.kz.

Дополнительный сервис для подачи заявлений на выплату из государственного фонда социального страхования в связи с потерей доходов в период ЧП запущен в Казахстане. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК. Сервис работает на площадке электронной биржи труда Enbek.kz.

Для подачи заявления на выплату из ГФСС в размере минимальной заработной платы (42 500 тг.) необходимо выполнить следующие шаги:

— зайти на сайт 42500.enbek.kz;

— выбрать «Получение пособия 42 500»;

— заполнить форму, указав Ф.И.О., ИИН, IBAN заявителя или БИН работодателя, email;

— отправить форму;

— система попросит указать номер телефона, подтвердить номер телефона кодом, высланным SMS-сообщением.

После обработки заявления и проверки данных в НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» заявитель получит SMS о принятом решении. Информация будет передана в ГФСС для назначения и выплаты пособия. Общий срок рассмотрения заявок и назначения соцвыплаты составляет три рабочих дня.

Ранее был запущен Telegram-бот для подачи заявления на социальную выплату. Между тем, многие пользователи отмечают трудности, с которыми им приходится сталкиваться при подаче заявки — сайт работает с перебоями, Telegram-бот тоже «рапортует» о технических работах. Сегодня Аскар Жумагалиев, Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, сообщил о запуске еще одного Telegram-бота для подачи заявки на пособие — @Help42500Bot.

«Мы постарались максимально упростить весь процесс. Если же говорить обо всех каналах связи, то начиная с 28 марта через портал eGov и сайт 42500.enbek.kz свои заявки уже подали более 1 125 000 казахстанцев. Помимо этого, используя принцип проактивности, более 300 тысячам граждан уже направлены SMS с просьбой указать номер банковского счета, куда должны быть направлены деньги. Более 95 тысяч человек свои IBAN-счета уже предоставили. Все эти данные и заявления граждан были переданы нашим коллегам в Минтруда для рассмотрения и принятия решения о назначении выплат», — сообщил министр.

Он добавил, что по данным на 5 апреля было дистанционно выдано 77149 ЭЦП, а через eGov гражданами получено более 2 млн онлайн-услуг.