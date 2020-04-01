У 300 тысяч казахстанских школьников нет компьютеров

Минобразования планирует закупить 80 тысяч ПК и планшетов, чтобы раздать их ученикам.

В Казахстане у 300 тысяч школьников отсутствуют персональные компьютеры. Об этом на брифинге в службе центральных коммуникаций заявил министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов. Министр напомнил, что 6 апреля казахстанские школьники выходят с каникул и приступают к учебе в дистанционном формате. С 16 марта они находятся на каникулах. Студенты РК уже перешли на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса. В ходе проверки готовности школьников к дистанционному обучению в Минобразования провели анализ и выявили дефицит компьютеров, передает Sputnik.

«Мы посчитали наличие техники, и сейчас у более чем 300 тысяч казахстанских школьников нет своих компьютеров», — сообщил министр.

Он отметил, что в ближайшие дни будет закуплено 80 тысяч компьютеров и планшетов, которые раздадут ученикам. Ранее в министерстве образования и науки сообщали, что школьную технику на время карантина раздадут учителям и школьникам во всех регионах Казахстана.