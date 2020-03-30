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Выявлен вредонос, который маскируется под антивирус McAfee

Файл классифицируется как троян и служит для сбора информации.

30 марта 2020 12:21, Profit.kz
Рубрики: Безопасность

Служба реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT сообщила об обнаружении вредоносного программного обеспечения, которое маскируется под известное антивирусное ПО компании McAfee. В адрес ведомства поступило обращение о наличии вредоносной активности на одном из интернет-ресурсов. Исследование показало, что пользователь перенаправляется на ресурс, на котором получает ложное уведомление о необходимости обновления антивирусного ПО.

Вирус, маскируясь, принуждает пользователя активизировать кнопку «обновить». После активизации на станцию пользователя загружается вредоносный файл «McAfee.exe». Внешне вирус абсолютно схож с антивирусным ПО McAfee. Просмотр экспертами свойств файла показал, что вредоносный объект не имеет описания и автора, а также не относится к продукту McAfee.

Выявлен вирус, который маскируется под антивирус McAfee

«Особенностью данного вредоносного файла является то, что файл классифицируется как троян, который служит для сбора информации. Маскировка вируса под антивирус McAfee создает некую „иллюзию“ для пользователей и повышает уровень доверия», — отметил начальник Службы реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT Медет Искаков.

В ведомстве отметили, что вредонос может украсть данные с устройства и собрать информацию c ПК и прочих приложений. Не исключено содержание зашифрованных или сжатых данных во вредоносном ПО, которое может совершать изменения в настройках прокси-сервера. Для обеспечения кибербезопасности Служба KZ-CERT настоятельно рекомендует использовать лицензионное программное обеспечение, а также не переходить по неизвестным ссылкам и не запускать подозрительные файлы.