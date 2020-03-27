Онлайн-уроки для школьников будут длиться 30 минут

Даурен Абаев рассказал о подготовке к дистанционному обучению.

Министр информации и общественного развития Даурен Абаев разъяснил правила дистанционного обучения в средних учебных заведениях страны в режиме чрезвычайного положения, передает Елорда Инфо.

«В стране ведется подготовка к началу дистанционного обучения. Создана рабочая группа. Изучена система дистанционного обучения других стран. Учитывая предложения проектного офиса, созданного в министерстве, мы определили свою концепцию. В качестве основного контента на телевизионном уроке предоставляются готовые цифровые ресурсы. Будет подготовлено более 2 тысяч уроков, которые будут показаны на телевидении. На сегодняшний день готово около 200 уроков. Данные уроки являются дополнительными к обучению школьников, а также информацией для педагогов», — сказал министр.

Он также сообщил о продолжительности онлайн-занятий.

«Основной дистанционный процесс будет проходить в соответствии с расписанием, разработанным в каждой школе. Продолжительность проведения занятий составит 30 минут. Ученик, учитель, родитель будут устанавливать обратную связь через системы школы с ежедневным обучением. Все методики, инструкции подготовлены», — отметил глава ведомства.