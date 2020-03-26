В РК реализован Единый централизованный инструмент сбора, анализа и прогнозирования Big Data

Он был представлен Главе Государства.

4 марта 2020 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел совещание по цифровизации, в ходе которого ему продемонстрировали информационно-аналитическую систему Smart Data Ukimet. На сегодняшний день уже реализовано 10 отдельных кейсов и подключена 41 информационная система госорганов. До конца года планируется увеличить их количество до 100 и автоматизировать получение и отображение всех ключевых социально-экономических показателей.

Совместно с государственными органами планируется продолжить работу по построению аналитических решений и охватить 15 направлений с реализацией около 50 отдельных кейсов.

«SmartDataUkimet — это проект, который позволит собирать информацию со всех ГО и из различных источников, тем самым даст уникальную возможность, применяя алгоритмы искусственного интеллекта, предоставлять аналитику и делать социально-экономические прогнозы для государства. А самое главное — позволит получать информацию без посредников. То есть, самую точную, напрямую и значительно быстрее», — отметил Асет Турысов, председатель правления АО «Национальные информационные технологии».

Отмечается, что аналитика больших данных является необходимым условием для развития и оптимизации экономики страны. Уже на данном этапе управленческие решения, принятые на основании аналитических данных, позволили достичь значительных результатов, как организационных, так и экономических. На текущий момент реализовано более 10 кейсов в сферах здравоохранения, финансов, образования, социальной защиты. Совокупный экономический эффект уже составил более 187 млрд тенге.