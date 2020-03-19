Заявления на получение социальных выплат теперь можно подать онлайн

Мера вводится для исключения физического контакта.

В связи с введенным в Казахстане чрезвычайным положением Министерство труда и социальной защиты населения РК предоставляет возможность онлайн-подачи заявлений на получение услуг, предоставляемых в бумажном виде, сообщает пресс-служба ведомства.

Мера вводится для исключения физического контакта в целях недопущения распространения коронавируса. Изменения, в первую очередь, коснутся следующих услуг:

— Назначение пенсионных выплат по возрасту;

— Назначение государственной базовой пенсионной выплаты;

— Назначение социальной выплаты на случаи потери дохода в связи с беременностью и родами;

— Назначение государственной адресной социальной помощи;

— Назначение социальной помощи отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов;

— Назначение гос. пособия многодетным семьям.

Для подачи заявления на получение услуги, оказываемой в бумажном формате, необходимо авторизоваться на портале eGov при помощи электронной цифровой подписи. В правом верхнем углу при наведении курсора на ФИО пользователя раскроется список, где необходимо выбрать пункт «Электронные обращения». Далее нужно воспользоваться кнопкой «Заказать услугу онлайн», после чего откроется личный кабинет со всеми созданными обращениями. В этом же разделе можно создать новую заявку, воспользовавшись соответствующей кнопкой.

На странице создания нового обращения необходимо заполнить следующие поля:

— почтовый адрес — адрес фактического проживания автора обращения (населенный пункт, улица, номер дома, квартиры);

— телефон — мобильный телефон автора обращения;

— регион — из выпадающего списка выбирается регион, в котором находится целевой государственный орган;

— получатель — наименование государственного органа, куда направляется обращение по получению услуги;

— содержание — наименование государственной услуги;

— файл — приложения к обращению (скан-копии документов, необходимых для получения государственной услуги).

В завершение необходимо подписать заявку с помощью ЭЦП. Нажмите на кнопку «Выбрать сертификат» и выберите файл, имя которого начинается с «RSA…», затем система потребует ввести пароль. В результате подачи обращения статус заявки отобразится в личном кабинете.

Отмечается, что при возникновении вопросов работники центров обслуживания населения или центров занятости позвонят гражданину по видеозвонку через мессенджер Whatsapp.

Напомним, ряд услуг МТСЗН РК можно получить в электронном формате: на портале eGov, через SMS-сообщения и Telegram-бот EgovKzBot 2.0.