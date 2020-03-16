МТСЗН РК напомнило об услугах, которые можно получить удаленно

Они доступны на портале электронного правительства, посредством SMS-сообщений и Telegram-бота.

В связи с объявленным в Казахстане режимом ЧП Нариман Мукушев, вице-министр Министерства труда и социальной защиты населения, опубликовал на своей странице в Facebook список услуг, которые можно получить, не выходя из дома — через портал электронного правительства, посредством SMS-сообщений и Telegram-бот EgovKzBot 2.0.

Услуги, доступные на eGov:

— Регистрация лиц, ищущих работу

— Выдача информации о поступлении и движении средств вкладчика ЕНПФ (справка о пенсионных отчислениях)

— Выдача справки, подтверждающей принадлежность заявителя (семьи) к получателям АСП

— Выдача и/или продление разрешения работодателям на привлечение иностранной рабочей силы

— Выдача участнику системы обязательного соц. страхования информации о состоянии и движении соц. Отчислений

— Возмещение затрат на обучение на дому детей-инвалидов

— Назначение пособия матери или отцу, усыновителю (удочерителю), опекуну (попечителю), воспитывающему ребенка-инвалида

— Осуществление пенсионных выплат из пенсионных накоплений, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов из ЕНПФ

— Выдача справки о регистрации в качестве безработного

— Назначение пособия по уходу за инвалидом первой группы с детства.

Услуги, доступные посредством SMS:

— Выплата разницы между суммой фактически внесенных обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов с учетом уровня инфляции и суммой пенсионных накоплений

— Назначение государственного пособия многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившим ранее звание «Мать-героиня», награжденным орденами «Материнская слава» I и II степени

— Назначение пособий на рождение ребенка и по уходу за ребенком

— Назначение социальной выплаты на случаи социальных рисков (потери дохода в связи с усыновлением/ удочерением, новорожденного ребенка/ детей, потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста одного года

— Назначение социальной выплаты на случай потери работы

— Назначение социальной выплаты на случай потери кормильца

— Назначение государственного социального пособия по инвалидности

— Назначение социальной выплаты на случай утраты трудоспособности.

Услуги, доступные посредством EgovKzBot 2.0:

— Справка по расчету размера базовой пенсионной выплаты

— Справка о пенсионных отчислениях через мессенджер

— Проверка социального статуса

— Проактивная услуга по регистрации рождения ребенка.