В Ташкенте внедрят электронные медкарты

Через два года проект будет реализован в других регионах страны.

В 2020 году в Ташкенте начнется внедрение электронных медицинских карт в рамках программы «Цифровой Ташкент». Инновационные проекты столицы были представлены президенту Шавкату Мирзиёеву, передает «Курсив».

К информационным системам «Единая электронная медицинская карта» и «Электронная поликлиника» будут подключены 15 специализированных медицинских центров, 11 многопрофильных объединений и 62 поликлиники Ташкента. В платформу будут интегрированы и частные клиники столицы.

Для финансирования проекта планируется привлечь бизнес на основе государственно-частного партнерства. После двухлетнего тестирования готовое программное решение будет представлено в остальных регионах страны.

Как сообщили в пресс-службе президента, внедрение электронных карт позволит врачам экономить время при оформлении бумаг, расширит возможности работы с пациентами и ускорит документооборот между медучреждениями.

Аналогичные инновации будут внедряться и в других сферах. Президент дал поручения по разработке и реализации в текущем году новых электронных систем «Детский сад», «Дистанционное образование», «Строительный надзор». Для этого в структуре хокимията Ташкента будут созданы отдельные проектные офисы по образованию, медицине, жилищно-коммунальному обслуживанию, транспорту, строительству и т. д.

Напомним, что 2020 год был объявлен Годом развития науки, просвещения и цифровой экономики. В соответствии с одноименной государственной программой будет разработана стратегия «Цифровой Узбекистан — 2030».