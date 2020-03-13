95% услуг МСХ РК оказывает через электронное правительство

Особое внимание уделяется повышению качества оказания госуслуг, их оптимизации и автоматизации.

За последний год Минсельхозом внедрено много современных моделей, которые значительно снизили риски совершения коррупционных правонарушений в аграрном секторе экономики, сообщил министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров в ходе совещания Республиканского общественного совета по противодействию коррупции при партии Nur Otan, передает Strategy2050.kz.

В частности, глава МСХ проинформировал членов совета о реализации Антикоррупционной стратегии РК на 2015–2025 годы, а также о модернизации профильного законодательства и иных нормативных правовых актов для устранения причин и возможностей совершения коррупционных поступков.

По его информации, все мероприятия Антикоррупционной стратегии РК, закрепленные за МСХ до 2020 года, были выполнены в полном объеме и в установленные сроки — внедрен электронный учет зерна на элеваторах, автоматизированы процедуры оформления и обработки кредитных заявок, оптимизированы и упрощены процедуры контроля в области ветеринарии, защиты и карантина растений, земельных отношений и племенного животноводства, снят административный барьер в деятельности частных и коммунальных рынков — предпринимателям дана возможность получать справки о безопасности продукции животного происхождения на месте, в лабораториях ветсанэкспертизы, исключен личный контакт услугополучателя с услугодателем при получении разрешения на экспорт, импорт и транзит перемещаемых животных и т. д.

«Также пересмотрены правила субсидирования в сфере растениеводства и животноводства. В 2018 году полностью автоматизированы 5 направлений субсидирования (субсидирование удобрений, гербицидов, аквакультуры, гектарной субсидии, затрат ревизионных союзов сельхозкооперативов на проведение внутреннего аудита). Это позволило исключить контакты между услугодателями и услугополучателями, до минимума сократить сроки рассмотрения заявок. В 2019 году проведена автоматизация еще по 11 направлениям субсидирования. В результате 15 из них реализуются на платформе Qoldau.kz, еще один — в информационной системе субсидирования ИСС», — сказал глава ведомства.

Особое внимание уделяется повышению качества оказания госуслуг, их оптимизации и автоматизации. В 2019 году министерством оказано более 316 тысяч услуг, при этом количество услуг в электронном виде по сравнению с 2018 годом увеличилось на 18,3%. Всего за МСХ закреплена 61 госуслуга, из них 95% оказывается через портал электронного правительства. Полной автоматизации министерство планирует достичь к концу 2021 года.