Президент провел совещание по реализации госпрограммы Цифровой Казахстан

Он отметил, что цифровые государственные услуги должны быть интуитивно понятны и доступны даже для непродвинутого пользователя.

Касым-Жомарт Токаев ознакомился с работой министерств образования и науки, здравоохранения, труда и социальной защиты населения, финансов, а также АО «НИТ» по реализации проекта «Smart Data Ukimet». Кроме того, Президенту была презентована Единая платформа «Smart Bridge».

Глава государства отметил, что цифровизация направлена не только на совершенствование одной отрасли или сферы деятельности, но и на серьезные преобразования в экономике и общественной жизни. Поэтому он напомнил о необходимости создания единой системы мониторинга, объединяющей все государственные органы. Президент подчеркнул, что пока поставленная перед Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности цель по внедрению передовых и современных технологий не достигнута. По его словам, этой работе не хватает согласованности и скоординированности. В результате цифровизация в разных ведомствах идет бессистемно.

«Применение технологий Big Data, алгоритмов „искусственного интеллекта“ позволит создавать базы данных с более высоким уровнем достоверности, выявлять некорректные или устаревшие сведения, выводить из разрозненных сведений целостную и объективную картину. Поэтому правительству следует завершить подключение всех государственных органов и запуск „Smart Data Ukimet“ в кратчайшие сроки», — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил, что в эпоху информационного бума цифровые государственные услуги должны быть интуитивно понятны и доступны даже для непродвинутого пользователя. Кроме того, он указал на необходимость перед запуском тех или иных услуг использовать инструмент «фокус групп», состоящих из разных категорий граждан, для изучения общественного мнения.

Глава государства поручил Правительству разработать комплекс регуляторных и стимулирующих мер по расширению проекта Индустрия 4.0.

«Применение цифровых технологий в системе государственного управления, без всякого сомнения, является ключевым в успехе всей программы. В этом деле нам нужны кардинальные изменения, следует перевести весь документооборот в полностью электронный формат. И не так как сейчас, когда требуется готовить и сдавать документы и в электронном, и в бумажном виде. Бумажные версии должны быть запрещены», — заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент считает необходимым внести соответствующие изменения в законодательные акты, регламенты государственных органов. Правительство, аппараты палат парламента и другие государственные органы должны принять необходимые меры в этом направлении.

Глава государства остановился на еще одной важной проблеме — цифровизации регионов.

«Будучи востребованной среди населения и бизнеса, цифровизация очень медленно внедряется в сферах, наиболее подверженных коррупции. Это, прежде всего, касается выдачи земельных участков, услуг естественных монополий, системы оплаты проезда в общественном транспорте и других сфер. Надеюсь, что местные исполнительные органы будут уделять этому особое внимание. Министерство цифрового развития должно провести необходимую работу на должном уровне. Поручаю Администрации Президента взять вопрос на контроль», — отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент также указал на необходимость решить проблему отсутствия качественного интернета, особенно в сельской местности.

«Правительству следует активизировать работу по устранению цифрового неравенства. Это не только цифровое, а социальное неравенство», — подчеркнул Глава государства.

Также в выступлении была отмечена необходимость подготовки соответствующей инфраструктуры и сервисов к значительно увеличивающимся объемам данных. Касым-Жомарт Токаев отметил, что в Казахстане еще сохраняется технологическая зависимость от зарубежных разработок и технологий. Поэтому правительству поручено активизировать работу по развитию потенциала «Астана Хаб», ПИТ «Алатау», «Назарбаев Университета» для разработки и внедрения необходимых IТ-решений.

«Следует на законодательном уровне проработать вопрос закупа конкурентоспособных казахстанских разработок в приоритетном порядке, в первую очередь, в государственном секторе. Поэтому поручаю правительству внести предложения по упрощению процедур согласования цифровых проектов. В нашем законодательстве закреплены базовые подходы. Вместе с тем, следует подумать о более полной регламентации и стимулировании венчурной деятельности», — сказал Глава государства.

Президент дал поручение правительству совместно с правоохранительными органами обеспечить эффективную защиту информационных ресурсов и цифрового суверенитета в целом. По заявлению Главы государства, в этих целях следует продолжить работу по созданию 10 оперативных центров информационной безопасности. Кроме того, необходимо увеличить количество образовательных грантов по специальности «информационная безопасность» до не менее чем 2000 единиц.

В выступлении было отмечено, что ответственные за сферу цифровизации вице-министры должны придать дополнительный импульс работе государственного аппарата, кроме того, они должны взять под контроль цифровые реформы в экономике и других сферах.

«Их задача — это не выполнение текущей работы, а реализация реформ и преобразований. Поэтому необходимо учредить в государственных органах должность цифрового офицера. В местных исполнительных органах цифровизацию необходимо закрепить непосредственно за одним из заместителей акима, который должен работать в тесном взаимодействии с министерством цифрового развития», — заключил Президент.

В завершение Касым-Жомарт Токаев особо подчеркнул, что цифровизация является делом государственной важности и напрямую оказывает влияние на экономическое развитие страны.

На совещании также выступили первый заместитель премьер-министра — министр финансов Алихан Смаилов, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев, министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов, аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев.