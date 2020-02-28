Подведены итоги цифровизации за 2019 год

Ключевые метрики обсудили в ходе расширенного заседания коллегии Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Руководством ведомства были подведены итоги работы и поставлены задачи на предстоящий период. Одним из успешных показателей проделанной работы было обозначено увеличение количества госуслуг, полученных казахстанцами онлайн, без посещения Центров обслуживания населения. Так, в 2019 году количество водительских удостоверений, оформленных онлайн, увеличилось сразу в восемь раз, а онлайн-перерегистрированных авто — более чем в 20 раз.

В 2018 году 19 409 казахстанцев оформили свои водительские удостоверения через интернет, а в 2019 году количество желающих заменить права на портале электронного правительства уже превысило 153 тысячи человек. Больше стало и онлайн-перерегистрированных авто: около 5 тысяч в 2018 году, против почти 100 тысяч в 2019.

Активно казахстанцы получают услуги и через приложение eGov mobile. Его установили на свои смартфоны около 900 тысяч пользователей. На сегодня в eGov mobile доступны 60 видов наиболее востребованных услуг, а также цифровые документы гражданина: удостоверение личности, свидетельства о заключении брака и о рождении детей. Приложение позволяет максимально удобно использовать ЭЦП через Face ID и Touch ID, упрощая получение госуслуг в целом.

По словам Аскара Жумагалиева министерство совместно с другими государственными органами в прошлом году провело масштабную работу и по оптимизации сферы государственных услуг.

«На сегодня 80% государственных услуг уже можно получать онлайн. Это результат масштабной работы по оптимизации и автоматизации процессов. Вместе с тем, сокращены сроки оказания госуслуг, в среднем в три раза, а перечень требуемых документов уменьшился в среднем с шести до четырех. До конца этого года совместно с другими госорганами мы переведем в онлайн уже 90% всех госуслуг», — отметил министр.

Также он сообщил, что министерством проводится работа по подключению отдаленных аулов к высокоскоростному интернету. До конца текущего года все села страны с населением свыше 250 человек будут обеспечены мобильным интернетом.

«Задача на этот год — обеспечить все села с населением свыше 250 человек качественным мобильным Интернетом. Крупнейшие операторы сотовой связи подписали соответствующий меморандум. Таким образом, мобильный интернет в этом году придет в более чем тысячу сел. Те населенные пункты, где проживает меньше 250 человек, мы планируем обеспечить интернетом до конца 2022 года. Тогда уровень проникновения интернета составит 97%», — подчеркнул Жумагалиев.

В сфере развития инновационной экосистемы министр обозначил важность работы Astana Hub — крупнейшего международного технопарка страны, который уже заполнен на 100%. Более тысячи предпринимателей прошли обучение через различные его программы.

Благодаря проводимой работе IT-рынок за прошлый год привлек инвестиций на суму 18,3 млрд тенге. Вместе с тем, на гранты для стартапов всей инновационной IT-экосистемы, куда вошли проекты в том числе и Astana Hub, государство выделило 391,2 млн тенге. То есть, при вложениях чуть больше 391 млн инвестиционный эффект превысил 18 млрд тенге.

«Для качественного развития инновационного сектора нужны грамотные кадры. Поэтому одним из приоритетов для нас является обучение и повышение цифровой грамотности населения. Для реализации этих задач в прошлом году были открыты школа программирования alem и Astana IT университет», — добавил министр.

В числе важных итогов прошлого года было названо и завершение строительства сборочно-испытательного комплекса космических аппаратов, который позволит проводить полный цикл работ от проектирования до сборки и испытания спутников, а также изготовление комплектующих.

В сфере информационной безопасности наша страна заняла 40 место в Глобальном рейтинге кибербезопасности ООН. Это, по мнению министра, результат реализации концепции «Киберщит Казахстана», который позволил нейтрализовать свыше 2,5 млрд кибератак на информационные ресурсы РК.

В целом, как сообщил Аскар Жумагалиев, экономический эффект от цифровизации экономики страны превысил 800 млрд тенге, из них по итогам 2019 года — около 600 млрд тенге.