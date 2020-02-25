«Казахтелеком» стал членом Telecom Infra Project

Глобальное сообщество сосредоточено на ускорении темпов внедрения инноваций в телекоммуникационные сети следующего поколения, что полностью соответствует намерениям оператора связи.

Представители АО «Казахтелеком» сообщили о подписании соглашения об участии в работе глобального открытого сообщества Telecom Infra Project (TIP). Эта международная организация объединяет более 500 компаний и организаций по всему миру. Среди них — операторы связи, поставщики технологий, разработчики, интеграторы, стартапы и ряд других организаций в традиционной телекоммуникационной сфере и за ее пределами.

Отмечается, что операторы связи, не удовлетворенные темпами инноваций и зависимостью от традиционных производителей оборудования мобильной связи, видят в TIP новые для себя возможности внедрения инноваций и контроля затрат. В рамках работы сообщества сформированы проекты по направлениям радиодоступа, транспорта и технологиям пакетного ядра.

Как известно, «Казахтелеком» ориентирован на технологическую трансформацию, основанную на принципах максимальной технологической открытости, дезагрегации, виртуализации и независимости от отдельных производителей. Такой подход горизонтального технологического разделения разрушает сложившиеся вертикали традиционных производителей и препятствует образованию новых вертикалей. В рамках данной стратегии оператор уже реализует проекты по созданию облачных узлов связи с единым управлением и оркестрацией, первый из которых был завершен в 2019 г. Так, в соответствии со стратегией горизонтального разделения «Казахтелеком» реализовал в облачных узлах связи CloNE (Cloud NEtwork node) три независимых уровня с использованием продуктов разных поставщиков: уровень открытого (OCP) оборудования, уровень виртуализации с использованием open-source продуктов и уровень управления/оркестрации, но основе открытых моделей данных.

«Мы наблюдали за TIP с момента его зарождения, наряду с аналогичными проектами OCP, инициированными ранее. Мы оценивали TIP-проекты, „примеряли их на себя“, наблюдали, как их используют другие операторы. И теперь мы уже рассматриваем их использование в наших перспективных, но вполне реальных проектах. Не секрет, что операторы развивающихся рынков, включая операторов СНГ, с осторожностью и даже с некоторой боязнью смотрят на возможное изменение своей роли пассивного покупателя готовых прединтегрированных технологических решений, мотивируя это тем, что они являются „сервисными“, а не технологическими компаниями. Мы же согласны с теми экспертами, которые считают, что ни у одной компании не будет будущего, если она не начнет заниматься разработкой нужных ей технологических продуктов в той или иной степени. И к телекому это относится в первую очередь», — заявил Нурлан Мейрманов, главный директор по инновациям АО «Казахтелеком».

Важно отметить, что «Казахтелеком» стал вторым в СНГ и первым в Центрально-азиатском регионе оператором, вступившим в TIP. В качестве приоритетных направлений сообщества оператор выделил для себя проект радиодоступа «OpenRAN 5G NR» и транспортные OOPT-проекты (Open Optical & Packet Transport).

Почему это важно именно сегодня? После получения контроля над операторами мобильной связи Кселл и Altel/Tele2 перед «Казахтелекомом» встала задача технологического объединения разнородных сетей фиксированной и мобильной связи, а также вопрос перехода на 5G с использованием единой телекоммуникационной и облачной платформы. С этой целью CloNE-узлы в продолжение стратегии горизонтального разделения и открытости/виртуализации нуждаются в дополнении аналогичными решениями для транспортного и радио-доменов. Именно TIP-проекты «OpenRAN 5G NR» и OOPT, по мнению национального оператора, соответствуют этим задачам. Полноценное участие в этих и других проектах позволит «Казахтелекому» выполнить поставленные задачи.

«Нам приходится решать внутренние вызовы по повышению доходности и сокращению издержек, что нам помогает делать открытое оборудование и ПО. Это и привело нас к подписанию соглашения с TIP. Кроме того, мы понимаем, что дезагрегация оборудования и ПО, реализуемые на основе white-box и open-source подходов, происходит в интересах государства и национальных производителей. А это значит, что, выбирая такие решения, мы обеспечим себе в скором будущем готовность к новым требованиям по импортозамещению, которые только формируются. Дезагрегация оборудования и ПО, в том числе и сети радиодоступа, такой как 5G NR, реализуемой в соответствии с подходом Open RAN, частью которого является TIP-проект „OpenRAN 5G NR“, позволит заменять оборудование или ПО независимо друг от друга, используя продукты отечественных производителей. А виртуализация, особенно с поддержкой Cloud-Native подходов, позволит нам в CloNE-узлах сделать это в части ПО постепенно и наиболее безболезненно», — добавил Нурлан Мейрманов.

«Мы приветствуем „Казахтелеком“ как участника TIP и поддерживаем оператора в его инициативах», — отметил Вишал Матур, глобальный руководитель по взаимодействию Telecom Infra Project.

Деятельность TIP, стартовавшая в 2016 году, поддерживается проектными группами и сообществом лабораторий из инженеров и экспертов в сфере ИКТ. TIP имеет независимый совет директоров, состоящий из представителей Vodafone, Telefonica, Deutsche Telekom, British Telecom, Facebook и Intel. Миссия сообщества заключается в ускорении темпов внедрения инноваций в телекоммуникационные сети следующего поколения посредством разработки, построения, тестирования и внедрения открытых и дезагрегированных сетевых решений, основанных на стандартах.