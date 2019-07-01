Tele2 завершила сделку по продаже Казахтелекому своей доли

Казахтелеком полностью погасил ссуду в размере 80 млрд тенге.

Шведская компания Tele2 объявила о завершении сделки по продаже Казахтелекому 49% акций Khan Tengri Holding B.V., через которую шведская компания владела долей в СП «Теле2-Алтел». Казахтелеком погасил ссуду в размере 80 млрд тенге, ранее предоставленную Tele2 совместному предприятию, передает «Курсив».

По данным Tele2, общая стоимость доли СП «Теле2-Алтел» за вычетом беспроцентного долга Tele2 перед Казахтелекомом составила более 63,8 млрд тенге (или $169 млн).

Напомним — СП было создано в конце февраля 2016 года. Тогда стороны договорились о создании совместного предприятия в мобильном сегменте на базе бизнесов АО «АЛТЕЛ» и ТОО «Мобайл Телеком-Сервис», в котором доля АО «Казахтелеком» составляла 51% акционерного капитала (49,48% голосующих акций). Tele2 реализовал пут-опцион, предусмотренный соглашением акционеров по выкупу АО «Казахтелеком» принадлежащих Tele2 Sverige AB 49% акций Khan Tengri Holding B.V. В конце мая нынешнего года «Казахтелеком» и Tele2 AB подписали договор о приобретении 49% доли шведского мобильного оператора в совместном предприятии (СП) Khan Tengri Holding B.V.